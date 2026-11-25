HC Strache: Von der Regierungs- auf die Anklagebank. Am Mittwoch begann der Casag-Strafprozess. Ex-Vizekanzler Strache muss sich rund um die Vorstandsbestellung seines Spezi im Jahr 2019 verantworten, das Ibiza-Video ist Thema.

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Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) steht ab heute erneut vor Gericht. Die Verhandlung zur Causa Casinos am Straflandesgericht in Wien begann unter regem Medieninteresse.

“Da hat wohl Wahrheit aus Wein oder Wodka gesprochen.” WKStA-Ankläger über HC Strache im Ibiza-Video

In dem Verfahren geht um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG. Strache sowie zwei Verantwortlichen des Glücksspielkonzerns Novomatic werden Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung vorgeworfen.

In der Causa rund um die teilstaatliche Casinos Austria AG (CASAG) geht es um einen vermuteten Deal innerhalb der türkis-blauen Regierung im Glücksspielbereich.

Der Vorwurf: Es soll eine ÖVP-FPÖ-Vereinbarung gegeben haben, den der FPÖ nahestehenden Sidlo auf einem Ticket von CASAG-Miteigentümer Novomatic in den CASAG-Vorstand zu entsenden - obwohl er für diesen Posten nur wenig qualifiziert gewesen sein soll. Im Gegenzug soll die FPÖ u.a. Entgegenkommen bei etwaigen Gesetzesänderungen beim kleinen Glücksspiel nach der Wiener Wahl signalisiert haben.

Postenschacher diente "strafbarer Klimapflege"

Ein ausdrücklicher Tauschhandel mit einer konkreten Zusage für Gesetzesänderungen im Glücksspielbereich konnte nicht ausreichend nachgewiesen werden, weshalb nicht Bestechung, sondern nur "strafbare Klimapflege", also "Anfüttern", angeklagt sei. "Neumann wollte sich das künftige Wohlwollen Straches sichern", so der Staatsanwalt. Man habe sich die Türe offen halten wollen für Anliegen der Novomatic in der Zukunft. Strache habe diese Erwartung umgekehrt in Kauf genommen, indem er um "den gewichtigen Gefallen" zur Bestellung Sidlos bat.

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Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache vor Verhandlungsbeginn im Prozess in der Causa Casinos am Mittwoch am Straflandesgericht Wien. © APA/ROLAND SCHLAGER

Angeklagt sind neben Strache auch der damalige Novomatic-Chef Harald Neumann. Beide sind im Gericht erschienen. Strache und Neumann wollten vor Beginn der Verhandlung keine Statements abgeben.

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Die ersten beiden Verhandlungstage diese Woche sind nur für Plädoyers und die Einvernahme der Angeklagten reserviert.

Strache sitzt auf der Anklagebank, da sagte der WKStA-Ankläger: "Da sprach die Wahrheit aus Wein oder Wodka"

Zeugen sind noch keine geladen.

Das im Nachklang der Veröffentlichung des Ibiza-Videos gestartete Verfahren zur Causa Casinos hatte zahlreiche weitere politische Affären und Ermittlungen losgetreten - unter anderem jene gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Ex-Klubobmann August Wöginger (beide ÖVP).

Staatsanwalt: Strache immer wieder mit Glückspiel beschäftigt

Zwar sei Strache als Vizekanzler und Sportminister abgesehen von den Sportförderungen, die sich auch aus Abgaben aus dem Glücksspiel und Sportwetten speisen, nicht direkt für das Glücksspiel zuständig gewesen. Als Chef einer Koalitionspartei habe er aber allen Gesetzesvorhaben zustimmen müssen, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Zudem habe sich Strache nachweislich immer wieder mit Glücksspielthemen beschäftigt. Zu einer Gesetzesänderung betreffend der Glücksspiellizenzen sei es nicht gekommen, nachdem die Koalition bereits im Mai 2019 infolge des Ibiza-Skandals beendet wurde.