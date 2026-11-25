"Schauen Sie hin, melden Sie Gewalt, und helfen Sie mit, Täter zur Verantwortung zu ziehen", appelliert die LH-Stellvertreterin.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit dem Hissen der orangefarbenen Flagge vor dem Linzer Landhaus setzt das Land Oberösterreich auch in diesem Jahr zum Auftakt der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen", die jährlich vom 25. November bis zum 10. Dezember stattfindet, ein sichtbares Zeichen. Frauenlandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) hisste gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aller Landtagsparteien sowie den oberösterreichischen Soroptimistinnen die Flagge, um auf Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen und ein klares Signal gegen jede Form von Gewalt zu setzen.

16 Tage gegen Gewalt

"Gewalt an Frauen ist eine der hässlichsten Seiten unserer Gesellschaft. Es fällt oft schwer zu glauben, dass Gewalt an Frauen so nah sein kann. Doch die Wahrheit ist: Sie kann jeden Freundeskreis, jedes Umfeld und jede Familie betreffen. Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen wollen wir auf die niederschwelligen Anlaufstellen für Gewaltopfer hinweisen. In Oberösterreich handeln wir: Mit mehr Frauenhäusern und Schutzwohnungen halten wir unsere schützende Hand über Frauen in Not. Aber es braucht uns alle. Schauen Sie hin, melden Sie Gewalt, und helfen Sie mit, Täter zur Verantwortung zu ziehen", so die Frauenlandesrätin.