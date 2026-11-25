Der Mann zeigte sich der Polizei gegenüber kooperativ.

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Eine Passantin hat Dienstagabend in Ebensee (Bezirk Gmunden) die Polizei alarmiert, weil vom Balkon eines Einfamilienhauses zwei Schüsse abgegeben worden seien, als sie vorbeiging. Beamte rückten aus und forderten per Telefon den Bewohner auf, das Haus zu verlassen. Der 44-Jährige kam dem nach, anschließend wurde das Haus durchsucht.

Dabei wurden die mutmaßlich verwendete Langwaffe sowie zwei weitere Schusswaffen gefunden. Zudem wurden Drogen sichergestellt, so die Polizei.