Tracht modernisiert
Neues Oberösterreicherin.Dirndl.Kleid steht fest
LH Thomas Stelzer (ÖVP) präsentierte gestern bei einer feierlichen Veranstaltung mit Modenschau im Schlossmuseum Linz den Siegerinnenentwurf für das neue Oberösterreicherin-Dirndl. Damit erhält das Land Oberösterreich nach der Wahl des neuen Oberösterreicher-Anzugs im Jahr 2024 nun auch eine zeitgemäße Frauentracht.
46 Einreichungen
"Eine Tracht lebt, wenn sie getragen und weiterentwickelt wird. Die neue Oberösterreicherin verbindet historische Vorbilder mit einem zeitgemäßen Design. 46 Einreichungen und sieben Finalmodelle zeigen, wie viel Kreativität und handwerkliches Können in unserem Land stecken", so Stelzer. Der Entwurf von Susanne Strutzenberger wurde in einem zweistufigen Verfahren mit Votings von Museumsbesuchern und Fachjury zum Sieger gekürt.
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Bis die neue Festtracht in Serie produziert und erhältlich sein wird, werden noch einige Wochen vergehen.
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