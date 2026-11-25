Baustart soll 2028 erfolgen.

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Für die innerstädtische Trasse der geplanten Regionalbahn Linz ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig. Nach Ablauf der vierwöchigen Einspruchsfrist ist der entsprechende Bescheid jetzt rechtskräftig, teilte Schiene OÖ am Mittwoch mit. Damit sei eine "wichtige Grundlage für die Fortführung der weiteren Planungs- und Genehmigungsschritte erlangt", hieß es in der Aussendung. Baustart soll 2028 sein.

Keine Rechtsmittel eingelegt

Die Schiene OÖ hatte als Projektwerberin im August 2025 an die oberösterreichische Landesregierung als zuständige Behörde den Antrag zur Prüfung der Notwendigkeit einer UVP eingebracht. Gut ein Jahr später kam der Feststellungsbescheid, dass keine UVP-Pflicht für die Regionalbahn mit S6 und S7 gegeben ist. "Formalparteien, anerkannte Umweltorganisationen und betroffene Nachbarn" legten keine Rechtsmittel ein, hieß es in der Aussendung weiter.

939 Mio. Euro-Projekt

Vorgesehen ist, dass ab 2028 der Mühlkreis- mit dem Hauptbahnhof verbunden wird. Die S6 soll vom Mühlkreisbahnhof in Urfahr über den Osten zum Hauptbahnhof fahren, die S7 vom Hauptbahnhof zur Universität. Die mit bis zu 939 Millionen Euro veranschlagten Kosten für das innerstädtische Projekt finanziert zur Hälfte der Bund, die andere Hälfte teilen sich Land und Stadt, wobei der deutlich kleinere städtische Anteil mit 50 Millionen Euro gedeckelt ist. Ab 2032 sollen die Tram-Trains, die in Valencia gebaut werden, fahren.