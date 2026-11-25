Die Neo-Tourismuslandesrätin Christiane Frauscher freut sich über Nächtigungszahlen wie in den 90er-Jahren.

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"Mit erstmals mehr als neun Millionen Nächtigungen erzielte Oberösterreichs Tourismuswirtschaft im Tourismusjahr 2025/26 das beste Ergebnis seit Aufzeichnungsbeginn. Auch die Sommersaison bilanziert erneut deutlich im Plus", verweist Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Christiane Frauscher (ÖVP) auf die von der Statistik Austria heute veröffentlichten Zahlen.

Von November 2025 bis Oktober 2026 - gerechnet wird ein Tourismusjahr immer vom Beginn der Wintersaison bis zum Ende der Sommersaison - verbuchten die heimischen Beherbergungsbetriebe rund 9,2 Millionen Nächtigungen (+3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und 3,6 Millionen Ankünfte (+3,4 %).

Starke Sommersaison

Auch die vor kurzem zu Ende gegangene Sommersaison schließt mit einem deutlichen Plus ab. Mehr als 5,9 Millionen Nächtigungen (+3,7 % im Vergleich zum Sommer 2025) und rund 2,3 Millionen Ankünfte (+3,2 %) stehen von Mai bis Oktober 2026 zu Buche. Noch mehr Nächtigungen gab es nur in manchen Sommern während der 1990er-Jahre. Lag der Nächtigungs-Anteil des Winterhalbjahrs in Oberösterreich um die Jahrtausendwende noch bei rund 30 Prozent, waren es zuletzt bereits 36 Prozent.

Starker Zuwachs bei Gästen aus Tschechien

Betrachtet man die wichtigsten Herkunftsmärkte im Tourismusjahr 2025/26, sorgen Gäste aus dem Ausland für ein Nächtigungsplus von 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einmal mehr weit im zweistelligen Plus-Bereich sind die osteuropäischen Gäste aus Tschechien (+24,4 %) und Polen (+31,7 %). Die Nächtigungen von Urlaubern aus Deutschland legen um 2,2 Prozent zu, jene aus den Niederlanden um 3,5 Prozent. Der Inlandsmarkt Österreich kann mit +0,4 Prozent bei den Nächtigungen auf hohem Niveau noch einmal leicht zulegen.