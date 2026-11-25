Bruckner Orchester
Champions League-Hymne mit Linzer Note
Die Champions-League-Hymne hat eine Linzer Note bekommen: Gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz hat der LASK die Hymne der UEFA Champions League aufgenommen. Unter der musikalischen Leitung von Markus Poschner kamen dabei Fußball und Kultur auf besondere Weise zusammen.
Auch interessant
Die Champions-League-Hymne ist weltweit bekannt und sorgt vor jedem Spiel der Königsklasse für Gänsehautmomente.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden