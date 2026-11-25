Das LASK-Leiberl steht auch Markus Poschner und seinem Team gut.

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Die Champions-League-Hymne hat eine Linzer Note bekommen: Gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz hat der LASK die Hymne der UEFA Champions League aufgenommen. Unter der musikalischen Leitung von Markus Poschner kamen dabei Fußball und Kultur auf besondere Weise zusammen.

Die Champions-League-Hymne ist weltweit bekannt und sorgt vor jedem Spiel der Königsklasse für Gänsehautmomente.