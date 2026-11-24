Ganze Lkw-Ladungen werden erbeutet. Die Anzeigen häufen sich.

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"Frachtbetrug" heißt eine neue Betrugsmasche, die seit einigen Wochen in Oberösterreich kursiert. Bei der Polizei haben sich Anzeigen von geschädigten Unternehmen gehäuft, teilte das Landeskriminalamt am Dienstag mit. Die Unbekannten erbeuten ganze Lkw-Ladungen, die Schadenssummen seien dementsprechend hoch. Dabei gehen die Täter laut Polizei auf zwei Arten vor.

Im ersten Fall handle es sich um Betrug durch vorgetäuschte Kaufinteressenten. Handels- und Produktionsbetriebe werden per E-Mail von vermeintlichen Kaufinteressenten kontaktiert. Die Mail-Adressen bestehender, seriöser Unternehmen würden geringfügig geändert, um die tatsächliche Herkunft der Nachricht zu verschleiern. Kommt ein Geschäft zustande, beauftrage die Tätergruppe ein legales Subunternehmen mit dem Transport, hieß es in der Aussendung weiter. Wieder wird eine leicht veränderte E-Mail-Adresse eines realen Speditionsunternehmens verwendet, damit die Subunternehmen keinen Verdacht schöpfen. Diese holen die Ware beim Opfer ab und liefern sie an einen von den Tätern bestimmten Ort.

E-Mail-Adressen genau kontrollieren

Oder aber, so die zweite Variante, es kommt zu Betrügereien über Frachtbörsen. Speditionen und Logistiker suchen auf sogenannten Frachtbörsen nach Subunternehmen, um eigene Kapazitätsengpässe auszugleichen. Auf diesen Plattformen registrieren sich offenbar auch Betrüger als vermeintlich legale Transportunternehmen - ebenfalls unter Verwendung leicht abgewandelter Mail-Adressen seriöser Firmen. Erteilt eine Spedition einem solchen Scheinunternehmen den Auftrag, wird die Ware zwar am Lagerort abgeholt, aber nicht zum eigentlichen Bestimmungsort geliefert.

Die Polizei rät daher, E-Mail-Adressen von Kunden und Transportpartnern genauestens auf Abweichungen zu prüfen. Oft werden nur kleinste Details verändert, etwa "i" statt eines kleinen "l". Auch der Vergleich der Absenderadresse mit den offiziellen Kontaktdaten auf der Website des jeweiligen Unternehmens wird empfohlen. Im Zweifelsfall rät das Landeskriminalamt, Firmen anzurufen. Dazu sollte man sich aber jeweils die Telefonnummer extra suchen und nicht die Rufnummer aus der Mail-Signatur verwenden. Diese werde von den Tätern bewusst eingesetzt, um die Täuschung aufrechtzuerhalten.