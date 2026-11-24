Catherine, Dennis und Ames erkunden den Regenwald.

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Orang-Utan © Getty Images

Es ist ein Moment, auf den das Team der BOS Foundation lange hingearbeitet hat: Catherine, Dennis und Ames sind zurück in Freiheit! Im Rahmen der 28. Auswilderung aus dem BOS-Rettungszentrum Samboja Lestari in den Kehje Sewen Wald haben die drei Orang-Utans ihr neues Leben im Regenwald begonnen. Jeder von ihnen auf seine ganz eigene Art. Schon in den ersten Stunden zeigte sich, wie gut sie auf ein selbstständiges Leben in ihrem natürlichen Lebensraum vorbereitet sind.

Die Reise zur ausgewählten Auswilderungsstelle im Regenwald Kehje Sewen ist jedes Mal eine Herausforderung. Nur wenige Straßen und Wege führen durch das unwegsame Gelände. Immer wieder werden sie von Flüssen unterbrochen, was den Transport der Orang-Utans erschwert.

Drei Orang-Utans, drei unterschiedliche Wege in die Freiheit

Der Augenblick, in dem die Riegel der Transportboxen geöffnet werden und die Orang-Utans nach der langen Anreise zum ersten Mal ihren neuen Lebensraum betreten, ist immer besonders aufregend. Wie werden die Tiere reagieren? Wie verhalten sie sich in ihrer neuen Umgebung?

Auch diesmal hielt die Auswilderung einige Überraschungen bereit.

Catherine: Mutig hinauf in die Baumkronen

Catherine hat bereits viel durchgemacht. Sie musste traumatische Erfahrungen ertragen, als sie als Haustier gefangen gehalten wurde, und litt später an einer schweren Kehlsackentzündung. Doch von ihrer Vergangenheit ließ sie sich offenbar nicht aufhalten.

Kaum war die Tür ihrer Transportbox geöffnet, kletterte sie ohne zu zögern auf den nächstgelegenen Baum. Neugierig begann sie sofort, ihre neue Umgebung zu erkunden.

Dennis: Er will Zeit verlieren!

Auch Dennis ließ sich nicht lange bitten. Auf der Vorauswilderungsinsel hatte er bereits gezeigt, wie geschickt er natürliche Nahrung findet und Schlafnester baut.

Nach dem Öffnen seiner Transportbox kletterte auch er sofort auf einen Baum. Dort prüfte er sorgfältig die Stabilität der Äste und begann, sein neues Revier zu erkunden. Dabei ließ er sich von den Menschen am Boden überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Dennis schien genau zu wissen, was zu tun war.

Ames: Erst einmal zu Fuß auf Entdeckungstour

Ames, der als Baby während der verheerenden Waldbrände im Jahr 2015 seine Mutter verlor, überraschte das Auswilderungsteam dagegen. Als sich die Tür seiner Transportbox im Regenwald öffnete, dachte er gar nicht daran, sofort auf den nächsten Baum zu klettern. Stattdessen drehte er sich um – ein echter Schreckmoment für das Team – und entschied sich zunächst für einen Erkundungsgang am Boden. Neugierig marschierte Ames los. Sein nächstes Ziel war nicht etwa ein Baum, sondern ein steiler Hügel. Mit beherzten Sprüngen zur Seite brachten sich die BOS-Mitarbeitenden in Sicherheit. Doch Ames hatte keineswegs etwas Kämpferisches im Sinn. Er wollte offenbar einfach seine neue Umgebung erkunden – und zwar ganz nach seinem eigenen Kopf. Seine bewegte Vergangenheit schien seine Entdeckerfreude jedenfalls nicht gebremst zu haben.

Doch warum springen die Mitarbeiter zur Seite? Kann gegenüber Orang-Utans Gefahr bestehen?

Die Menschenaffen sind zwar grundsätzlich sehr friedlich, ein ausgewachsener Orang-Utan ist aber rund 7-mal so stark als ein Mensch und könnte auch ordentlich zubeißen. Die Auswilderung ist außerdem für die Tiere eine Ausnahmesituation. Sie müssen während der Reise in den Regenwald fast 24 Stunden in den Transportboxen verbringen - auf dem Jeep, auf dem Boot und anschließend getragen durch den Wald. Alles ist ungewohnt. Dabei kann der Stresspegel schon mal steigen - gerade bei jungen Männchen. Handgreiflichkeiten sind sehr selten. Doch zur Sicherheit sind die Mitarbeiter:innen aus dem Weg gegangen. Ames hatte jedoch einfach nur andere Pläne: Statt direkt hinauf auf den Baum wollte er sich lieber auf der anderen Seite umschauen. Alles ist friedlich verlaufen.

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Ein Wiedersehen im Regenwald: Die drei feiern ihre Freiheit

Was anschließend geschah, sorgte bei den menschlichen Beobachtern für besondere Freude: Catherine, Dennis und Ames fanden sich bereits kurze Zeit nach ihrer Auswilderung zusammen. Sie zeigten ein Verhalten, das in der Fachsprache als "Party" bezeichnet wird. Doch das ist nicht mit einer Party zu verwechseln, wie wir sie kennen. Bei Orang-Utans heißt "Party", dass sich mehr als zwei der Menschenaffen in einem Abstand von weniger als 20 Metern zueinander aufhalten und dabei gleichzeitig im Sichtfeld behalten. Eine etwas distanzierte Art von "Party" also.

Die drei schienen sich in ihrem neuen Zuhause schnell zurechtzufinden. Gemeinsam erkundeten sie die Vegetation und machten sich über die Köstlichkeiten des Waldes her. Auf ihrem Speiseplan standen unter anderem Früchte des Lahung-Baumes, Feigen sowie junge Palmtriebe und Knospen.

Nahrungssuche und Schlafnester am ersten Tag

Als es Abend wurde, beobachtete das Monitoring-Team, wie sich die drei Orang-Utans schließlich voneinander trennten, um ihre eigenen Schlafnester zu bauen. Dennis machte den Anfang. Catherine folgte ihm. Ames dagegen schien noch nicht genug von seinem aufregenden ersten Tag zu haben und beschäftigte sich bis in die späten Abendstunden lieber weiter mit seiner neuen Umgebung.

Dass alle drei bereits am ersten Tag selbstständig Nahrung fanden, aktiv ihre Umgebung erkundeten und schließlich eigene Schlafnester bauten, sind wichtige positive Zeichen. Sie zeigen, dass die Fähigkeiten, die die Orang-Utans über lange Zeit in der Dschungel-Schule trainiert haben, ein selbständiges Leben in Freiheit ermöglicht. In der Dschungel-Schule werden sie auf den Alltag in der Wildnis vorbereitet und nur bei erfolgreichem Abschluss ausgewildert. Die Arbeit hat sich gelohnt. Für Catherine, Dennis und Ames beginnt ein neuer Lebensabschnitt.

Nun hoffen alle, dass auch Marlon ihnen bald in den Wald folgen kann. Er wird vom Personal der BOS Foundation noch betreut. Sobald er genesen ist und die Tierärzte grünes Licht geben, wird auch er nach Kehje Sewen umziehen dürfen.

Bis ein Orang-Utan wieder selbstständig im Regenwald leben kann, sind oft Jahre intensiver Betreuung notwendig. Medizinische Versorgung, Waldkindergarten, Waldschule und die Vorbereitung auf das Leben in Freiheit erfordern viel Zeit und finanzielle Unterstützung.

Doch mit der Auswilderung endet die Arbeit des BOS-Teams nicht. Auch danach werden die Orang-Utans von Monitoring-Teams begleitet. Die Mitarbeitenden beobachten ihre Entwicklung, dokumentieren ihr Verhalten und überprüfen, wie gut sie sich im Regenwald zurechtfinden.

Jede erfolgreiche Auswilderung ist mit jahrelanger Arbeit und finanziellen Ressourcen verbunden. Doch nur so kann der Bestand aufrechterhalten und eine Fortpflanzung in ihrem natürlichen Lebensraum ermöglicht werden. Mit deiner Spende an BOS Foundation kannst du Orang-Utans die Chance auf ein Leben in Freiheit geben und einen Beitrag für den Artenschutz leisten.