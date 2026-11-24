In Frankreich sind ab dem 2. Dezember 2026 Vorführungen mit Delfinen und Orcas gesetzlich verboten! Grundlage ist das französische Tierschutzgesetz vom 30. November 2021.

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Landscape of Brittany and the sea © Getty Images/iStockphoto

Damit sollen die Meeressäuger künftig nicht mehr für Unterhaltungsshows eingesetzt oder zu Kunststücken vor Publikum gezwungen werden. Auch die Zucht und Haltung von Walen und Delfinen in Gefangenschaft werden grundsätzlich verboten – mit Ausnahmen für wissenschaftliche Programme und bestimmte zugelassene Einrichtungen. Die Tiere sollen nicht länger für die Unterhaltung des Menschen leiden müssen. Ein wichtiger Schritt hin zu mehr Respekt vor diesen intelligenten und sensiblen Lebewesen!

In Deutschland hat der Bundestag am 5. November eine verpflichtende Videoüberwachung in größeren Schlachthöfen beschlossen. Damit sollen künftig Kameras tierschutzsensible Abläufe dokumentieren. Die Aufnahmen müssen 30 Schlachttage gespeichert und den zuständigen Behörden für Kontrollen zur Verfügung gestellt werden. Nach Angaben des Deutschlandfunks werden damit mehr als 90 Prozent der in Deutschland geschlachteten Tiere erfasst. Kleinere Betriebe sind grundsätzlich ausgenommen, können jedoch bei konkreten Verdachtsmomenten zur Videoüberwachung verpflichtet werden. Auch wenn die Regelung Lücken ausweist, ist es ein erster Schritt hin zu mehr Transparenz, für die lange gekämpft wurde. Der Kampf gegen Tierquälerei geht weiter, doch es ist ein erster Schritt der Bewusstsein dafür schaffen kann, dass es sich bei Schlachthöfen nicht einfach um Produktionsstätten handelt und dass Tiere keine Waren sind. Es sind empfindsame Lebewesen mit individuellen Persönlichkeiten.

Black Rhino Relocation Botswana © WWF

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 22.11.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 29.11.2026, 18:30 Uhr

20 bedrohte Spitzmaulnashörner sind jetzt vor Wilderei in Sicherheit gebracht worden. Der WWF hat die 20 Tiere aus Südafrika in ein Wildreservat in Botswana umgesiedelt. Dort können sie in Sicherheit eine neue Population aufzubauen und den Fortbestand langfristig sichern. In ihrer neuen Heimat am Rande des Central Kalahari Game Reserve sollen die Nashörner künftig ideale Voraussetzungen finden. Die Umsiedlung ist Teil des "Black Rhino Range Expansion Project", mit dem der WWF neue Lebensräume erschließt und die Bestände der Spitzmaulnashörner vergrößern möchte. Dort können sie sich in Frieden und Sicherheit um baldigen Nachwuchs kümmern.