"Ihr böllert, wir zittern" – unter diesem Motto startet die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN eine neue Kampagne gegen private Silvester-Feuerwerke.

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Hahn angenagelt © Tierschutz Austria

Ein besonders grausamer Fall von Tierquälerei erschüttert das oststeirische Fladnitz im Raabtal: Ein immer noch unbekannter Täter drang in einen Hühnerstall ein, tötete einen Hahn und nagelte ihn anschließend an eine Hühnerstange. Besonders erschreckend: Bereits vor einem Jahr war auf demselben Anwesen eine Henne auf vergleichbare Weise aufgenagelt worden. Tierschutz Austria hat bei der Staatsanwaltschaft Graz Anzeige gegen "Unbekannt" erstattet und setzt eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen. Die betroffenen Personen fühlen sich durch die wiederholten Taten bedroht. Umso wichtiger ist es, dass es nicht zu einer erneuten Tat kommt und der Täter sich dem Strafverfahren stellt. Nun werden Zeug:innen gesucht. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten sich unter 059133/6125 an die Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab zu wenden.

Mindestens 1.200 Schweine verhungert: Gegen einen Schweinemäster in Amstetten hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten nun Anklage erhoben.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 22.11.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 29.11.2026, 18:30 Uhr

Der Fall kam im August 2026 ans Licht, nachdem Anrainer wegen starken Verwesungsgestanks Alarm geschlagen hatten. Gemeinsam mit der Polizei wurden zunächst rund 400 tote Schweine auf dem Betrieb entdeckt. Mittlerweile geht man davon aus, dass mindestens 1.200 Tiere dort gestorben sind. Von Jänner bis Juli 2026 soll der Betreiber die Schweine über ein halbes Jahr lang nicht mehr ausreichend versorgt haben. Nach bisherigen Schilderungen sollen sich die Tiere gegenseitig gefressen haben. Lediglich 88 Schweine wurden lebend aufgefunden. Nun beginnt ein Strafverfahren wegen Tierquälerei gegen den Landwirten in Amstetten.

Auch zum Fall Schmotzer, dem getöteten Kater aus Innsbruck gibt es Neues. Der Freispruch hat im Netz für enormen Wirbel gesorgt. Der Unmut war so groß, dass die zuständige Richterin im Netz beschimpft wurde. Sie wurde online als "Mitschuldige beim Morden" bezeichnet. Drei Frauen, die ein Hassposting geteilt hatten, standen dafür nun vor Gericht. Sie wurden zu Geldbußen zwischen 200 und 420 Euro und zu Schadenersatz- und Entschädigungszahlungen verurteilt.

Tierschutz Austria berichtet von einer zunehmenden Zahl tierquälerischer Vorfälle: geköpfte Tauben, gekreuzigte Katzen, ausgesetzte Papageien und massakrierte Schwäne. Die Liste an aktuellen Fällen wird immer länger.

Wir werden zu diesem Thema Madeleine Petrovic von Tierschutz Austria zu uns ins Studio einladen. Sie kritisiert, dass es seitens der öffentlichen Hand zu wenige konkrete Maßnahmen gebe. Welche dringenden Veränderungen jetzt gegen diese grausamen Vorfälle gefordert werden, ist in der Sendung vom 22. November bei "Unsere Tiere" zu sehen.