"Ihr böllert, wir zittern" – unter diesem Motto startet die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN eine neue Kampagne gegen private Silvester-Feuerwerke.

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Sad puppy dog looks out the window and watching the fireworks, © Getty Images

Denn für viele Tiere bedeutet der Jahreswechsel Angst, Stress und Panik. Betroffen sind nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Wild- und Nutztiere. Die Organisation fordert deshalb ein österreichweites Verbot von Feuerwerkskörpern ab der Kategorie F2 für Privatpersonen.

Wenn Raketen explodieren und Böller knallen, geraten viele Tiere in einen Ausnahmezustand. Sie versuchen zu flüchten, verstecken sich oder reagieren mit starkem Stress. VIER PFOTEN kritisiert, dass lokale Verbote allein nicht ausreichen würden. Die Organisation fordert ein bundesweites Verbot – ohne Ausnahmen innerhalb des Ortsgebiets.

Dass ein solches Verbot auch in der Bevölkerung Rückhalt hat, zeigt eine Umfrage des Marketinstituts aus dem Jahr 2025. Laut der von VIER PFOTEN beauftragten Online-Befragung sprachen sich 69 Prozent der Befragten für ein Verbot aus. 43 Prozent waren auf jeden Fall dafür, weitere 26 Prozent eher dafür.

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Mit der Kampagne "Ihr böllert, wir zittern" will VIER PFOTEN in den kommenden Monaten mehr Menschen für das Thema sensibilisieren. Geplant sind Plakate an öffentlichen Plätzen, ein Kino- und Radiospot sowie Aktionen auf der Straße. Auch eine bereits gestartete Online-Petition wird verstärkt beworben.

Die Forderungen gehen über ein bloßes Verwendungsverbot hinaus: VIER PFOTEN will auch den Verkauf, Besitz und Import von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 für Privatpersonen ohne Pyrotechnik-Ausweis verbieten lassen. Die Organisation richtet ihren Appell dabei direkt an Innenminister Gerhard Karner.

Neben dem Tierleid verweistVIER PFOTEN auch auf die Gefahren für Menschen und die Belastung der Umwelt. Mit der Kampagne soll der Druck auf die Politik steigen – damit der Jahreswechsel künftig für Tiere ruhiger wird.