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Tierquälerei

Katze auf Holzkreuz geschraubt: 67-Jähriger gefasst

Eine rot getigerte Katze schleicht im herbstlichen Laub durch den Wald.
© Getty Images
Ein Fall schwerer Tierquälerei in der Steiermark ist offenbar aufgeklärt: Nachdem Mitte Oktober eine tote schwarze Katze auf einem Holzkreuz im Admonter Ortsteil Aigen gefunden worden war, konnte die Polizei einen 67-jährigen Mann aus dem Bezirk Liezen ausforschen. Er zeigte sich bei der Einvernahme geständig.
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Die Katze war am 14. Oktober 2026 von Passanten neben einer Straße entdeckt worden. Ihr Körper war auf einem selbst gebauten Holzkreuz befestigt. Eine tierärztliche Untersuchung ergab, dass sie Katze offenbar bereits lebend gequält und anschließend erschossen worden war. Danach wurde der Körper auf das Holzkreuz geschraubt.

Der Fall löste österreichweit Entsetzen aus. Für Hinweise zur Ausforschung des Täters wurden insgesamt rund 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen geriet ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Liezen unter Verdacht. Bei seiner Befragung gestand er die Tat. Als Begründung gab er an, sich durch die Katze gestört gefühlt zu haben. Laut Polizei verwendete er eine Langwaffe, die er illegal besaß. Diese wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

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Der Tatverdächtige wird bei der Staatsanwaltschaft Leoben und der Bezirkshauptmannschaft Liezen angezeigt. Eine gerichtliche Entscheidung steht noch aus.

Doch wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung? Rechtsanwalt Mag. Sascha Flatz hat sich auf Instagram zu dem Fall gemeldet:

Aber Moment: Warum sollte er nur eine Bewährungsstrafe bekommen, wenn der Strafrahmen doch eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren vorsieht?
Die österreichische Rechtssprechung besagt: Bei einem unbescholtenen Ersttäter soll die Strafe grundsätzlich im unteren Drittel des gesetzlichen Strafrahmens bemessen werden. Richter:innen haben daher oft gar keine andere Wahl. Würden sie trotz dieser Rechtssprechung das volle Strafmaß ausschöpfen, würde die höhere Instanz das Urteil sehr wahrscheinlich aufheben.

Aber was kann man gegen diese Problematik tun?

Wie Rechtsanwalt Flatz erklärt, wäre hier eine Erhöhung des Strafrahmens notwendig. Dadurch hätten Richter:innen auch die Möglichkeit spürbare Strafen zu verhängen.

Die Strafhöhe alleine schreckt potentielle Täter also nicht unbedingt vor einer Strafbegehung ab. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, verurteilt zu werden, jedoch schon. Doch damit die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung steigt, braucht es zuerst einen höheren Strafrahmen. Rechtsanwalt Flatz hat daher eine Petition gestartet. Überanimal-spirit.at kann man die Petition unter dem Register "Helfen" aufrufen und unterschreiben.

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