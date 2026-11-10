Elefantin Kariba übt für ihren Umzug

Ein kleiner Schritt in Richtung Freiheit: Elefantin Kariba wird auf ihren Umzug nach Portugal vorbereitet.

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Gemeinsam mit ihren Pflegern übt sie für ihre Reise in ein Schutzzentrum verschiedene Abläufe um die Reise so stressfrei wie möglich zu gestalten. Dazu gehören das freiwillige Betreten einer Transportbox und eine besondere Untersuchung ihres Rüssels. Was zunächst wie einfache Übungen aussieht, ist ein wichtiger Teil der Reisevorbereitung.

Doch warum soll Kariba überhaupt umziehen?

Karibas Geschichte beginnt in Zimbabwe. Dort wurde sie 1984 als junges Elefantenbaby in freier Wildbahn gefangen, nachdem ihre gesamte Herde bei einer Tötungsaktion für Elfenbein ums Leben gekommen war. Als Waisenkind wurde Kariba nach Deutschland in einen Zoo gebracht. Seitdem hat sie rund 40 Jahre in europäischen Zoos verbracht.

Seit 2012 lebte sie im belgischen Pakawi Park gemeinsam mit der afrikanischen Elefantin Jenny. Sie wiederum war zuvor im Zirkus gehalten worden. Jenny und Kariba haben in Belgien ihren Alltag miteinander geteilt. Doch als Jenny 2022 starb, blieb Kariba wieder allein zurück. Dabei sind soziale Kontakte zu Artgenossen für Elefanten besonders wichtig. Sie möchten Beziehungen zu anderen Elefanten aufzubauen. Deshalb suchte der Pakawi Park gemeinsam mit der belgischen Tierschutzorganisation GAIA nach einem neuen Zuhause für Kariba. Die Suche führte zum Pangea Elephant Sanctuary in Portugal.

Pangea ist das erste große Schutzgebiet im portugiesischen Alentejo für ehemalige Zirkuselefanten oder jenen, die bisher in Gefangenschaft gehalten wurden. Rund 402 Hektar Lebensraum steht ihnen hier zur Verfügung. Sie sollen sich auf weitläufigem Gelände bewegen, ihre Umgebung erkunden und nach Nahrung suchen können. Vor allem aber sollen sie wieder mit Artgenossen zusammenleben. Neben dem Platz und der natürlichen Umgebung erhalten sie eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte tiermedizinische Betreuung.

Am 2. Juli 2026 kam die afrikanische Elefantin Julie als erste Bewohnerin im Schutzgebiet an. Sie hatte zuvor über 30 Jahre in einem portugiesischen Zirkus gelebt. Kariba soll künftig zu ihr ziehen. So bekommt Julie endlich eine Artgenossin und Kariba ein artgerechtes Umfeld. Weitere Elefanten könnten später folgen.

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Doch was dauert so lange? Warum ist Kariba nicht endlich schon ins Schutzzentrum gebracht worden?

Ein Elefantentransport ist aufwendig für den der zu transportierende Elefant gut vorbereitet werden muss. Die Strecke von Belgien nach Portugal dauert etwa zwei Tage. Für diese Reise wird eine spezielle Transportbox verwendet, in der Kariba sicher untergebracht werden muss. Sie soll lernen, freiwillig hineinzugehen und sich darin möglichst wohlzufühlen. Ihre Pfleger arbeiten dabei mit positiver Verstärkung. Sie weder gedrängt noch gezwungen. Stattdessen bekommt sie Futter als Belohnung, damit sie Schritt für Schritt Vertrauen zur Transportbox aufbauen kann. Zunächst darf sie die Box in Ruhe erkunden. Futter wird bereit gehalten, damit sie positive Erfahrungen damit verbindet. Im nächsten Schritt soll sie vollständig hineingehen und dort auch für längere Zeit stehen bleiben.

Genau das fällt ihr bisher schwer. In den Aufnahmen sieht man, wie Kariba zwar in die Box hineingeht, um sich ihre Belohnung abzuholen. Doch kaum hat sie das Futter erreicht, zieht sie sich wieder zurück. Sie bleibt also noch nicht freiwillig darin stehen.

Für den Transport ist das jedoch entscheidend. Kariba muss sich in der Box sicher fühlen und auch beim Ein- und Aussteigen ruhig bleiben. Denn Angst oder Panik könnten die Situation für sie und das Transportteam gefährlich machen.

Das Training braucht deshalb Zeit. Jeder Elefant ist anders: Manche gewöhnen sich innerhalb weniger Wochen an eine Transportbox, andere benötigen sechs Monate oder länger. Bei Kariba kommt hinzu, dass sie in den vergangenen Monaten gesundheitlich einiges durchmachen musste. Das kann sich auch auf ihr Vertrauen und ihre Bereitschaft auswirken, sich auf neue Situationen einzulassen.

Rüsselwaschen – eine wichtige Gesundheitskontrolle

Ein weiterer Teil der Vorbereitung ist das sogenannte Rüsselwaschen. Auf den Aufnahmen sieht man, wie Kariba ihren Rüssel nach vorne streckt, während ihr Pfleger vorsichtig Flüssigkeit einfüllt. Anschliessend hebt sie den Rüssel in die Höhe, damit sich die Flüssigkeit verteilt. Danach spuckt sie sie wieder aus. Dafür gibt es dann eine Belohnung. Was auf den ersten Blick ungewöhnlich aussieht, ist eine wichtige tiermedizinische Untersuchung.

Beim Rüsselwaschen wird eine Probe aus den Atemwegen gewonnen und für die Untersuchung ins Labor geschickt. Dort kann die Probe auf Krankheitserreger untersucht werden. Auch diesen Ablauf muss Kariba erst lernen, damit sie möglichst entspannt mitmacht.

Solche Gesundheitskontrollen sind vor einem Transport besonders wichtig. Kariba muss nicht nur selbst reisefähig sein. Es muss auch sichergestellt werden, dass sie keine ansteckenden Krankheiten in ihr neues Zuhause mitbringt.

Gesundheitliche Rückschläge verzögerten den Umzug

Ursprünglich sollte Kariba bereits im Frühjahr 2026 nach Portugal reisen. Doch kurz vor dem geplanten Transport entwickelte sie einen Abszess an einem Vorderfuss. Die Reise musste deshalb verschoben werden.

In den folgenden Monaten kam unter anderen eine schwere Infektion im Ohr hinzu. So schwer, dass ein Teil ihres Ohres entfernt werden musste. Die Behandlung war aufwendig. Kariba erhielt unter anderem Antibiotika und musste mehrfach tierärztlich versorgt werden. Auch ihr Gewicht ging zurück, was dem Betreuungsteam Sorgen bereitete. Inzwischen gibt es erfreuliche Nachrichten. Laut dem letzten Gesundheitsbericht von Pangea sind alle Infektionen nahezu abgeheilt. Auch ihr Ohr erholt sich gut. Aus medizinischer Sicht hält das Tierärzteteam sie mittlerweile fast für reisefähig.

Jetzt heißt es üben, üben, üben. Sobald Kariba für den Transport gut genug vorbereitet ist, kann ihre Reise ins neue zu Hause beginnen.

In der Natur – gemeinsam mit einer Artgenossin, die vielleicht bald ihre beste Freundin wird.