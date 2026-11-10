Wenn Mutter und Baby getrennt werden

Die Veterinärmedizinische Universität Wien möchte wissen, wie Konsument die kuhgebundene Kälberaufzucht wahrnehmen – und ob sie bereit wären, für Milchprodukte aus dieser Haltungsform mehr zu bezahlen.

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Die Umfrage rückt eine Frage in den Mittelpunkt, die beim Griff ins Kühlregal oft unsichtbar bleibt: Was passiert mit der Kuh und ihrem Kalb, bevor Milch, Joghurt oder Käse im Supermarkt landen?

Immer noch kursiert der Irrtum in der Bevölkerung, Kühe gäben einfach so Milch. Dabei ist die Milchproduktion – ähnlich wie bei uns Menschen – an eine Geburt gekoppelt. Damit eine Kuh Milch produziert, muss sie zunächst ein Kalb zur Welt bringen. In der Milchindustrie werden Kühe deshalb regelmäßig besamt, häufig durch künstliche Besamung. Nach rund neun Monaten Trächtigkeit bringt die Kuh ihr Kalb zur Welt und Milch wird vom Körper produziert.

In vielen konventionellen Milchviehbetrieben werden Kuh und Kalb bereits innerhalb der ersten Stunden oder Tage nach der Geburt getrennt. Warum? Das Kalb würde instinktiv die Milch seiner Mutter trinken. Diese soll jedoch für die menschliche Nutzung gewonnen werden. Daher wird das Kalb von seiner Mutter getrennt. Für die Kuh beginnt währenddessen die Laktation, die Phase der Milchproduktion. Die Menge an Milch ist in den ersten Monaten nach der Geburt höher und sinkt mit der Zeit. Damit sie auch in den folgenden Jahren Milch gibt, wird sie daher erneut besamt und bringt erneut ein Baby zur Welt. Dieser Zyklus wiederholt sich in vielen Milchviehbetrieben ungefähr jährlich.

Trennung von Mutter und Kind

Die frühe Trennung der Mutterkuh von ihrem Kind ist seit Jahren Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen. Kühe und Kälber können nach der Geburt eine enge Bindung aufbauen. Werden sie voneinander getrennt, zeigen sie häufig Verhaltensreaktionen wie vermehrtes Rufen, Unruhe und Stress.

Die ersten Stunden sind entscheidend: Unmittelbar nach der Geburt beginnt die Kuh normalerweise, ihr Kalb intensiv zu beschnuppern und abzulecken. Dieses Verhalten reinigt und trocknet das Neugeborene. Es baut aber auch eine intensive Mutter-Kind-Bindung auf. Auch Körperkontakt, das Wiedererkennen über Geruch und Laute sowie das Saugen spielen dabei eine Rolle. Untersucht wurde daher, ob eine frühe Trennung - noch bevor eine Bindung entsteht – weniger Stress bei den Tieren verursachen würde. Die EFSA kommt 2003 zu einem differenzierten Ergebnis: Eine Trennung unmittelbar nach der Geburt kann die akuten Stressreaktionen bei einer späteren Trennung vermeiden, weil die enge Bindung noch nicht vollständig ausgebildet ist. Gleichzeitig entgehen dem Kalb dadurch aber Vorteile des Kontakts mit der Mutter. Längerer Kontakt zwischen Kuh und Kalb kann das Sozialverhalten der Kälber fördern und bestimmte Stressreaktionen im weiteren Leben verringern. Es lässt sich also nicht eindeutig feststellen, wann eine Trennung von Mutter und Kind geringere negative Folgen hat.

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Immer mehr Milch pro Kuh

Die Leistungssteigerung in der Milchproduktion ist erheblich. Laut österreichischen Agrarstatistiken lag die durchschnittliche Milchproduktion im Jahr 2005 bei rund 5,8 Kilogramm pro Kuh und Jahr. 2024 waren es rund 7,5 Kilogramm. Das entspricht einem Anstieg von etwa 30 Prozent innerhalb von knapp zwei Jahrzehnten.

Was geschieht mit den Kälbern?

Nicht jedes Kalb wird später selbst zur Milchkuh. Weibliche Kälber können für die Nachzucht verwendet werden, während viele männliche Kälber und ein Teil der weiblichen Tiere für die Mast vorgesehen sind.

Österreich exportiert auch sehr junge Kälber zur Mast in andere EU-Staaten. Laut einer 2025 veröffentlichten Recherche von The Marker und SOKO Tierschutz wurden im Jahr 2024 insgesamt 34.207 Kälber aus Österreich zu diesem Zweck in andere EU-Länder transportiert. Die Recherche dokumentierte unter anderem Wege über Spanien, wo Tiere gemästet und teilweise später in Drittstaaten weitertransportiert werden. Landwirt:innen wissen selbst oft garnicht, ob ihre Tiere im Ausland landen. Sie werden oft auf der nächsten Versteigerungshalle oder beim nächstgelegenen Händler verkauft. Doch dort endet ihr Weg oft nicht. Der Rinderexport beziehungsweise Kälberexport ist schwer vermeidbar in der Milchindustrie. Die regelmäßigen Geburten und immer größer werdenden Rinderbestände würden den österreichischen Markt mit der Zeit überschwemmen. Das Kalb ist somit zu einem gewissen Teil ein Abfallprodukt, das für die Milchproduktion notwendig ist.

Kuhgebundene Kälberaufzucht

Könnte man die Kälber nicht zumindest während ihres Aufwachsens bei ihren Müttern lassen?

Ja. Bei der kuhgebundenen Kälberaufzucht bleibt das Kalb nach der Geburt für einen längeren Zeitraum mit seiner Mutter oder einer Ammenkuh zusammen. Es kann bei der Kuh trinken und hat die Möglichkeit, Nähe, Körperkontakt und weitere natürliche Verhaltensweisen auszuleben.

Die Systeme unterscheiden sich dabei deutlich: In manchen Betrieben bleiben Kuh und Kalb über längere Zeit gemeinsam. Andere ermöglichen täglich begrenzte Kontaktzeiten, etwa rund um das Säugen. Bei der Ammenkuhhaltung übernimmt eine andere Kuh die Versorgung mehrerer Kälber. Wichtig ist auch, wie die spätere Trennung gestaltet wird. Ein schrittweises Absetzen kann helfen, den Übergang für Kuh und Kalb zu erleichtern. Kuhgebundene Aufzucht ist also nicht automatisch eine Haltung ohne Trennung, sondern eine Form der Milchproduktion, bei der der Kontakt zwischen Muttertier und Nachwuchs bewusst ermöglicht wird. Wenn eine baldige Trennung also garnicht notwendig ist, warum werden sie dann meist nicht zusammengehalten? Die Kosten sind der Grund. Die Kosten hängen unter anderem davon ab, wie lange Kuh und Kalb zusammenbleiben und wie viel Milch das Kalb trinkt. Weil ein Teil der Milch vom Kalb getrunken wird, kann die Menge, die ein Betrieb verkaufen kann, während der Säugezeit sinken. Gleichzeitig können zusätzliche Anforderungen an Stall, Betreuung und Management entstehen. Eine wissenschaftliche Wirtschaftlichkeitsanalyse zu verschiedenen Kuh-Kalb-Kontaktsystemen nennt unter anderem Baukosten und einen möglichen Preisaufschlag für Milch aus tierfreundlicheren Systemen als wichtige Faktoren für die Wirtschaftlichkeit. Der Milchpreis würde ohne baldiger Trennung nach der Geburt also steigen. Ob Konsument bereit sind, diese Mehrkosten mitzutragen, ist deshalb eine wichtige Frage für die Weiterentwicklung der Haltungssysteme.

Die Umfrage der Vetmeduni Wien

Mit ihrer Umfrage möchte die Veterinärmedizinische Universität Wien herausfinden, was Verbraucher über die Kälberhaltung und die kuhgebundene Aufzucht wissen und ob sie für Milchprodukte aus solchen Systemen mehr bezahlen würden. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, besser zu verstehen, welche Informationen Konsument:innen benötigen und welche Voraussetzungen es braucht, damit solche Haltungsformen wirtschaftlich umgesetzt werden können.

Wer an der Umfrage teilnimmt, hilft dabei, die Einstellungen der Bevölkerung zu einem wichtigen Thema der Milchproduktion zu erfassen. Denn die Frage, wie viel Milch eine Kuh gibt, ist nur ein Teil der Geschichte. Ebenso wichtig ist, unter welchen Bedingungen sie lebt – und ob das Kalb die Möglichkeit bekommt, in den ersten Lebenswochen bei seiner Mutter zu bleiben.