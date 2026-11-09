Gute Nachrichten aus dem Tierschutz

Artenschutz zeigt Wirkung, bedrohte Arten erholen sich und tierfreundliche Alternativen gewinnen an Bedeutung.

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Österreichischer Artenschutz

In Österreich wurden heuer 123 territoriale Seeadler-Paare gezählt – so viele wie noch nie zuvor. Besonders häufig sind die majestätischen Greifvögel im Waldviertel anzutreffen.

Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Seeadler in Österreich ausgestorben. Durch gezielte Schutzmaßnahmen, den Erhalt geeigneter Lebensräume und konsequente Bemühungen gegen illegale Verfolgung konnte sich der Bestand langsam erholen. Die aktuelle Rekordzahl zeigt, dass sich langfristiger Artenschutz auszahlt und bedrohte Tierarten eine Chance auf Rückkehr haben.

© FEVVERS - Paris Fashion Week

Pflanzliche Federn statt Tierleid

Bei der Paris Fashion Week präsentierte Vivienne Westwood eine pflanzenbasierte Alternative zu herkömmlichen Federn. Die pflanzlichen Fasern werden zu einem durchgehenden Besatz verbunden, wodurch sie sich leichter in bestehende Produktionsabläufe integrieren lassen. Die Weiterentwicklung soll den Weg für einen breiteren Einsatz in der Modebranche ebnen – und zeigen, dass aufwendige Federoptik auch ohne Federn von Tieren möglich ist.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 08.11.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 15.11.2026, 18:30 Uhr

Gute Nachrichten gibt es vom Mekong in Kambodscha

Die stark gefährdeten Irawadi-Flussdelfine bekommen wieder Nachwuchs. Seit Jahresbeginn wurden bereits sechs Kälber geboren – ein Rekord für die kleine Population. Besonders erfreulich: Seit fünf Jahren ist kein einziges Tier gestorben. Damit ist der Bestand auf 118 Delfine angewachsen. Zum Vergleich: 2017 waren es noch 89. Ein Zeichen dafür, dass die Schutzmaßnahmen Wirkung zeigen und der langjährige Negativtrend bei den Flussdelfinen endlich umgekehrt werden konnte.

www.wwf.at/wwf-erfolg-flussdelfin-nachwuchs-im-mekong/

© FOUR PAWS

Gute Nachrichten für Bär Yavor

Der 22-jährige Bär soll aus dem Zoo Lovech in Bulgarien gerettet und in den BÄRENWALD Belitsa von VIER PFOTEN gebracht werden. Mehr als zehn Jahre hat er in einem Betongehege verbracht. Seine Umsiedlung wurde vom bulgarischen Umweltministerium veranlasst und ist Teil einer größeren Initiative für bessere Haltungsbedingungen in den Zoos des Landes. VIER PFOTEN setzt sich mit der Kampagne "Change for Zoos" seit Jahren für mehr Platz und artgerechtere Gehege ein. Durch Yavors Übersiedlung kann der Zoo Lovech nun auch die Gehege der übrigen Bären renovieren. Für Yavor bedeutet der Schritt bald: weg vom Betonboden und hinaus auf grünes Gras.