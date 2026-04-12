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Manuel Neumann
© APA

Spekulationen

DFB-Rückkehr? Klare Ansage vom Bayern-Keeper Neuer

12.04.26, 17:10
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Manuel Neuer (40) ist beim FC Bayern in Topform, doch wie steht es um ein DFB-Comeback zur Weltmeisterschaft im Juni? Jetzt spricht der deutsche Tormann Klartext.

Manuel Neuer zeigte sich am Samstag im "Sportstudio" nach seinen Glanzleistungen für den FC Bayern extrem entspannt. Trotz der lauten Rufe nach einer Rückkehr ins Nationalteam für die kommende Weltmeisterschaft bleibt der Torwart bei seinem Entschluss.

Neuer betonte, dass er die WM nur als Zuschauer verfolgen wird. "Ich bin jetzt gar nicht da drin und ich bin auch gar nicht Teil des Ganzen", erklärte er. Sein Fokus liege einzig beim Verein, was er immer wieder klargestellt habe.

Verhältnis zu Nagelsmann gut

Zudem widersprach er Lothar Matthäus, der ein belastetes Verhältnis zu Julian Nagelsmann vermutete. Laut Neuer sei die Beziehung gut, man lasse sich von Kommentaren von außen nicht beeinflussen und bleibe in der Sache entspannt.

Entscheidung nach der Saison

Über seine Zukunft beim FC Bayern, wo sein Vertrag im Sommer ausläuft, entscheidet Neuer erst nach der "Crunchtime" der Saison. Aktuell deutet jedoch vieles auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr in München hin.

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