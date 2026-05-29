Start für das XXL-WM-FIEBER

Nach Fan-Ansturm bei Team-Training steigt am Montag die Generalprobe.

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Jetzt wird es ernst für unser Nationalteam. Seit Mittwoch bereiten sich David Alaba & Co. am ÖFB-Campus auf das große Highlight ihrer Karrieren vor. Erstmals seit 1998 ist eine österreichische Fußball-Auswahl für die Weltmeisterschafts-Endrunde qualifiziert.

Am 11. Juni wird die größte WM aller Zeiten (48 Teilnehmer) in den USA, Kanada und Mexiko mit dem Spiel Mexiko gegen Südafrika eröffnet. Für unsere Kicker geht es erstmals am 17. Juni in Santa Clara gegen Jordanien um den Sieg.

Letzter Härtetest am Montag gegen Tunesien

Das ganze Land ist aber jetzt schon im WM-Fieber. Passend dazu gibt es ab heute auch das große oe24-WM-Extra in Ihrer Ausgabe (siehe ePaper) Beim Fan-Training am Donnerstag stürmten unzählige Anhänger die Trainingsplätze am Campus und sammelten Unterschriften von ihren großen Idolen.

Gute Stimmung bei unserem Nationalteam vor dem WM-Härtetest. © APA/GEORG HOCHMUTH

Am Montag (20.45 Uhr, live ORF1) findet im Ernst-Happel-Stadion in Wien die Generalprobe gegen Tunesien statt. Am Donnerstag hebt dann die Rangnick-Elf mit dem AUA-Flieger nach San Francisco ab, wo man im Luxus-Ressort in Santa Barbara das WM-Quartier aufschlagen wird.

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Fans können Team beim Abflug winken

Wer sich von dem Team beim Abflug verabschieden will, kann sich sogar bei einem Gewinnspiel bewerben, um vor dem Abflug am Rollfeld vom Flughafen Wien-Schwechat dabei zu sein.

Doch auch in Übersee wird es den ÖFB-Stars nicht an Unterstützung fehlen. Bei den drei Spielen werden 20.000 Österreicher, welche die hohen Kosten und extremen Reisestrapazen auf sich nehmen, um bei den historischen Momenten dabei zu sein und am Ende hoffentlich auch den Aufstieg in die K.o.-Phase zu feiern.

Neue Hotspots beim Public Viewing

Wer sich die WM mit Stadion-Atmosphäre erhofft, wird von der Zeitverschiebung ausgebremst. Die großen Locations der Vorjahre, wie am Rathausplatz und im Prater in Wien, oder auch am Karmelitermarkt in Graz verzichten auf die üblicherweise groß aufgezogenen Übertragungen. Die Highlights sind zu spät und es dürfte sich finanziell nicht rentieren.

Dafür gibt es heuer andere Hotspots. Wien lockt der Donauturm etwa mit All-you-can-eat-Brunch zu den Österreich-Spielen, wo man sich etwa neben dem Kick auch gleich ein Frühstück zu sich nehmen kann. In Wels wird am Minoritenplatz sogar ein "Pre-Work-Event" in der WM-Arena ausgerufen. Ansonsten springen mehrere Lokale ein, wo nun Stadion-Atmosphäre entstehen soll.