Iran gewann WM-Testspiel gegen Gambia

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft hat trotz der schwierigen WM-Vorbereitung ein Testspiel gegen Gambia mit 3:1 (0:1) gewonnen.

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Die Iraner drehten am Freitag in Antalya in der Türkei einen Halbzeitrückstand durch Tore von Aria Jussefi (46.), Ramin Resai (58.) und Mehdi Taremi (67.). Die Afrikaner waren durch Omar Colley (42.) kurz vor der Pause in Führung gegangen.

Neuer Standort

Zuletzt hatte die Verlegung des WM-Quartiers der Iraner von den USA nach Mexiko für Wirbel gesorgt. Der neue Standort wird die an der Grenze zu den USA gelegene Stadt Tijuana sein. Ursprünglich sollte Irans Nationalteam während der Endrunde in Tucson im US-Bundesstaat Arizona logieren. Laut Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum wollten "die Vereinigten Staaten nicht, dass die iranische Nationalmannschaft in den USA übernachtet". Mehdi Tadsch, Präsident des iranischen Fußballverbandes, hatte dagegen als offiziellen Grund für die Verlegung des Quartiers die Entfernung nach Los Angeles genannt, wo der Iran seine ersten beiden Gruppenspiele gegen Neuseeland und Belgien bestreitet.

Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA. Die Einreise der iranischen Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten hatte für Diskussionen gesorgt.