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© getty

Leinwand

Show unterbrochen: Peinlich-Panne beim Deutschen Filmpreis

Von
29.05.26, 20:30
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Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises kam es zu einer unerwarteten Zwangspause. Wegen technischer Probleme musste die Gala unterbrochen werden, auch der Livestream fiel aus. 

Mitten in der feierlichen Verleihung des Deutschen Filmpreises ging plötzlich nichts mehr. Eine der großen Leinwände direkt im Saal war ausgefallen, wie eine Sprecherin der Deutschen Filmakademie offiziell bestätigte.

Da die Leinwand umgehend repariert werden musste, wurde die feierliche Veranstaltung vorübergehend komplett gestoppt. Für die geladenen Gäste im Saal bedeutete das eine ungeplante Pause: Das Publikum durfte den Saal für die Dauer der Reparaturarbeiten verlassen.

Störung im digitalen Livestream

Die technischen Probleme betrafen allerdings nicht nur die anwesenden Gäste vor Ort. Die Verleihung wurde parallel auch online übertragen, wobei der Livestream im Zuge der Störung ebenfalls vorübergehend aussetzte. Für die Zuschauer vor den Bildschirmen gab es stattdessen nur eine kurze Informationsmeldung zu sehen.

Es geht gleich weiter

Auf einer eingeblendeten Grafik im digitalen Stream war lediglich zu lesen: „Es geht gleich weiter!“. Weitere Informationen zu den genauen Hintergründen des Ausfalls oder der genauen Dauer der Reparaturarbeiten an der betroffenen Leinwand wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

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