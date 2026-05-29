„Sommermärchen“ für Helene Fischer - mit WM-Song und Tournee

Der neue Hit „Heute Nacht“ von Helene Fischer wird für die Deutschen der Soundtrack zur Fußball-WM. Für Österreich gibt’s dazu ein heißes Video und das 360 Grad Wien-Konzert am 11. Juli. „Das wir mein Sommermärchen!“

„Die WM ist das größte Fest des Fußballs – und Musik gehört einfach dazu!“ Helene Fischer liefert mit ihrem brandneuen Hit “Heute Nacht“ den Soundtrack zur Fußball-WM. In Deutschland fungiert der neue Dancefloor-Knüller mit aufmunternden Zeilen wie „Heute Nacht werden wir unsterblich sein“ vom 11. Juni bis zum 19. Juli als musikalischer Begleiter für die MagentaTV-Übertragungen der WM-Spiele. Dass Helene dabei teilweise zeitgleich mit ihrer bahnbrechenden 360-Grad-Tournee aufspielt – etwa am 11. Juli im Wiener Ernst Happel Stadion – ist für die Schlagerqueen, wie sie im oe24-Interview verrät, ein ganz spezielles „Sommermärchen“. „Es ist doch etwas Besonderes, wenn man auf Tour geht und ohnehin eine große Euphorie im Land herrscht. Diese Energie nimmt man gerne mit. Ich habe das schon einmal 2014 erlebt.“

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Da wurde ja ihre Hymne „Atemlos durch die Nacht“ für das deutsche Nationalteam zum Ansporn: in Brasilien holte man den vierten WM-Titel und bei der Siegesfeier am Brandenburger Tor dann auch Helene Fischer auf die Bühne. Mega-Party an der Seite von Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller oder Mario Götze.

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Jetzt will Helene noch mehr abfeiern. Nach dem Party-Video zu „Heute Nacht“, wo sie sich in einem Cabrio rekelt und in einem Museum abtanzt, stellt sie sich ab 10. Juni mit der 360-Grad „Rundum-Glücklich“-Show ganz neuen Herausforderungen. „Das war für mich der nächste logische Schritt, auch weil man das gesamte Stadion nutzen kann. Die Akrobatik wird nicht mehr der Fokus sein, sondern ich konzentriere mich jetzt stärker auf die Musik.“

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Mit 18 Millionen-fach verkauften Hits wie „Atemlos“, „Von hier bis unendlich“, „Herzbeben“ und eben „Heute Nacht“ feiert sie dann am 11. Juli in Wien auch gleich ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum: „Ich habe große Lust, das zu zelebrieren. Das soll in diesem Jahr das Sommer-Event schlechthin werden. Ein Sommermärchen!"