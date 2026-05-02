Helene Fischer: "Zu Hause bin ich keine Entertainerin!"

Am 11. Juli bringt Helene Fischer eine spektakuläre 360-Grad-Show ins Wiener Happel Stadion. Im großen oe24-Interview gibt Sie dazu die Direktiven:

oe24: Am 11. Juli kommen Sie wieder nach Wien. Was darf man erwarten?

Helene Fischer: Die 360-Grad-Tournee wird komplett anders. Ich habe mich wieder einmal einer neuen Herausforderung gestellt. Die Akrobatik wird nicht mehr der Fokus sein, sondern ich konzentriere mich jetzt stärker auf die Musik. Das soll in diesem Jahr das Sommer-Event schlechthin werden. Ein Sommermärchen – und ich habe dafür natürlich auch ein paar neue Songs im Gepäck.

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oe24: Sie gelten als Österreich-Fan...

Fischer: Kulinarisch kann euch kaum jemand das Wasser reichen, und das Konzert in Wien wird wieder etwas ganz Besonderes für mich. Österreich ist immer ein kleiner Mini-Urlaub für mich.

oe24: Sie hatten jetzt eine lange Pause…

Fischer: Ich habe mir in meiner Karriere generell immer bewusst längere Pausen zwischen den einzelnen Tourneen genommen. Jetzt liegen drei Jahre dazwischen. Ich muss sagen, dieser Ausgleich und die Balance zwischen Privat- und Tourneeleben waren sehr wichtig für mich – auch, sich zurückzunehmen und Kraft zu tanken.

oe24: Was ist der Unterschied zwischen der privaten Helene und der Bühnen-Helene?

Fischer: Auf der Bühne sprühe ich vor Energie, ich möchte all meine Liebe teilen und gehe immer mit der besten Stimmung auf die Bühne. Zu Hause darf es ruhig sein – und genau das genieße ich sehr. Da bin ich keine Entertainerin und muss es auch nicht sein.

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oe24: Sie spielen nun teilweise auch zeitgleich mit der Fußball-WM...

Fischer: Es ist doch etwas Besonderes, wenn man auf Tour geht und ohnehin eine große Euphorie im Land herrscht. Diese Energie nimmt man gerne mit. Ich habe das schon einmal 2014 erlebt. Ich freue mich auf diesen Sommer – auf viele Momente meiner Karriere, auf die ich zurückblicke, aber auch auf neue Songs.

oe24: Aber vor der Tour kommt kein Album mehr?

Fischer: Nein. Das ist ungewöhnlich, weil man normalerweise mit neuer Musik auf Tour geht. Aber bei uns war noch nie viel gewöhnlich. Für mich steht jetzt im Vordergrund, diese 20 Jahre zu feiern. Es gibt genügend Songs, auf die sich mein Publikum freut, und auch neue Titel werden ihren Platz finden. Die Tour wird ein echtes Highlight. Allein die Bühne ist beeindruckend, und ich werde gemeinsam mit meinen Tänzern und meiner Band das Beste geben.

oe24: Haben Sie schon mit den Proben gestartet?

Fischer: Nein, noch nicht. Ich sitze noch ganz entspannt hier (lacht). Am Ende werde ich wahrscheinlich stöhnen, weil ich mich so viel bewegen werde wie noch nie. Es ist keine klassische Kopfbühne, sondern eine 360-Grad-Show.

oe24: Eine Rundum-Glücklich-Show also...

Fischer: Rundum-Glücklich-Show – das nehmen wir gerne.

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oe24: Was ist der Grund für diese 360-Grad-Show?

Fischer: So etwas habe ich noch nie gemacht. Das war für mich der nächste logische Schritt, auch weil man das gesamte Stadion nutzen kann. Wir haben viele Tourneen gespielt, mit dem Cirque du Soleil gearbeitet und uns akrobatisch sehr ausgereizt. Jetzt wollten wir etwas Neues. International gibt es solche Formate schon, aber für uns ist es ein neuer Ansatz. Ich fand die Idee sehr spannend und habe mich bewusst dieser Herausforderung gestellt.

oe24: Man darf wohl auch wieder mit mehreren Kostümen rechnen...

Fischer: Natürlich. Das gehört für mich dazu. Ich würde nicht sagen, dass sich meine Karriere über die Outfits erzählt, aber sie sind Teil des Gesamtbildes. Wenn man verschiedene Phasen durchläuft, darf sich das auch visuell widerspiegeln.

oe24: Ist das ein Abschluss? Ein Neustart?

Fischer: Man kann es als neuen Abschnitt sehen. Für mich ist es vor allem ein Feiern dessen, was wir erreicht haben. Jetzt geht es mir um dieses gemeinsame Erlebnis. Ich habe große Lust, das zu zelebrieren. Das wird eine echte Sommerparty.

oe24: Gratulation: bei Pollstar sind Sie die einzige deutschsprachige Künstlerin im Top 25 Ranking...

Fischer: Das fühlt sich sehr gut an, und ich bin dankbar dafür. Es ist auch eine Anerkennung für die Arbeit, die dahintersteckt. Ich habe viel investiert und auch auf Dinge verzichtet, aber immer mit Freude und Überzeugung. Ich habe mich nie getrieben gefühlt, alles ist sehr organisch gewachsen. Dass das so wahrgenommen wird, berührt mich. Am dankbarsten bin ich aber dafür, dass ich nach so vielen Jahren noch immer Stadien füllen darf und die Menschen Lust haben, mit mir zu feiern. Offenbar spricht sich herum, dass wir gute Shows machen (lacht)

oe24: Würden Sie am Song Contest teilnehmen wollen?

Fischer: Die Frage kommt immer wieder auf, aber bisher haben Zeit und Rahmen nie gepasst. Das ist eine Entscheidung, die man sehr bewusst treffen muss. Für dieses Jahr habe ich andere Pläne.

oe24: Es stand mal eine Zusammenarbeit mit Conchita im Raum...

Fischer: Ja, aber bisher hat es sich leider noch nicht ergeben.

oe24: Was wird für Sie das größte Highlight, wenn Sie nach dieser langen Pause das erste Mal wieder auf die Bühne gehen?

Fischer: Dieses Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen und die Energie sowie die Nähe zum Publikum zu spüren. Darauf freue ich mich am meisten. Auch die Probenzeit gehört dazu – sie ist anstrengend, aber der Moment, in dem alles zum Leben erwacht, ist etwas Besonderes. Und das größte Highlight ist natürlich der Augenblick, in dem man das alles vor Publikum zeigt.

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oe24: Bei der letzten Tour gab es auch den einen oder anderen Bühnen-Unfall. Mit ein Grund, warum es nun weniger Akrobatik geben wird?

Fischer: Nein, das hat damit nichts zu tun. Wir haben das Thema mit dem Cirque du Soleil auf einem sehr hohen Niveau umgesetzt. Jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf. Ich möchte mich nicht wiederholen – weder für mich noch für das Publikum. Dieses Mal stehen die Musik und das Miteinander im Vordergrund.

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oe24: Macht der Erfolg Druck?

Fischer: Nicht wirklich. Ich gehe damit sehr gelassen um. Erfolg ist Teil meines Berufs, aber er treibt mich nicht an. Mein Antrieb ist, mein Bestes zu geben und Menschen zu erreichen. Zahlen spielen dabei für mich keine große Rolle. Ich nehme die Dinge so, wie sie kommen.

oe24: Also kein Perfektionismus?

Fischer: Nein. Ich möchte eine gute Show machen und eine gute Zeit mit meinem Publikum haben. Entscheidend ist, dass ich mit einem guten Gefühl von der Bühne gehe.

oe24: Denken Sie schon an die nächste Tour?Fischer: Nein. Ich konzentriere mich immer auf den nächsten Schritt. Alles andere würde mich nur unnötig unter Druck setzen.