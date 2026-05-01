Julienco und Palina: Das Baby-Glück ist zurück

Große Freude bei Julian „Julienco“ Claßen und seiner Freundin Palina: Das Paar erwartet wieder Nachwuchs! Nachdem sie Anfang des Jahres einen schweren Schicksalsschlag verkraften mussten, blicken die beiden nun voller Hoffnung in die Zukunft und teilen ihr privates Glück mit den Fans.

Die Nachricht verbreitete sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Auf Instagram verkündete Palina die frohe Botschaft mit emotionalen Bildern, die sie gemeinsam mit Julian Claßen zeigen. Wer die beiden derzeit in Aktion erleben will, kann das auch im TV tun: Das Paar ist aktuell in der neuen Staffel der Amazon-Prime-Show „Mission Unknown“ zu sehen, die seit Mittwoch, 22. April, ausgestrahlt wird.

Glück nach schwerer Zeit

Für das Paar ist diese Schwangerschaft ein ganz besonderes Geschenk, denn der Weg dorthin war nicht leicht. Anfang des Jahres mussten die beiden eine Fehlgeburt verkraften – ein Schicksalsschlag, der sie eng zusammengeschweißt hat. Palina erklärte dazu, dass diese Zeit sehr schwer war und es lange gedauert habe, den Verlust zu verarbeiten. Umso schöner ist es, dass sie nun bereits in den vierten Monat startet.

Vorfreude auf das Baby

Die werdenden Eltern sind seit Ende 2024 ein Paar und leben gemeinsam in Köln. „Unsere Familie wächst und es ist kaum in Worte zu fassen, wie viel uns diese Nachricht bedeutet“, schreibt Palina auf Instagram. Julian Claßen, der durch die Ehe mit Bianca Heinicke bekannt wurde, bringt bereits zwei Kinder mit in die Beziehung. Gemeinsam blicken sie nun voller Vorfreude auf die Reise, die vor ihnen liegt.

Einblicke für die Fans

Sowohl auf Instagram als auch auf TikTok lassen die beiden ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Diese Offenheit wollen sie auch während der Schwangerschaft beibehalten. Die Fans freuen sich sichtlich mit dem Paar, das nach den dunklen Monaten zu Beginn des Jahres nun endlich wieder positiv in die Zukunft blicken kann.