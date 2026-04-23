230 Winzer öffnen zum Weinfrühling ihre Kellertüren

Der Weinfrühling im Kamptal, Kremstal und Traisental lockt am Wochenende mit mehr als 230 Weingütern Besucher von nah und fern an. Auf sie warten drei Tage voller Hochgenuss, wenn sich der Frühling von seiner besten Seite zeigt.

Von 24. bis 26. April verwandeln sich Kamptal, Kremstal und Traisental in ein Paradies für Weinliebhaber. Über 230 Weingüter öffnen Samstag wie Sonntag von 10 bis 18 Uhr ihre Keller und präsentieren im Rahmen des Weinfrühlings den neuen Jahrgang. Bereits am Freitag starten rund 100 Betriebe mit einem Auftakt von 14 bis 18 Uhr. Ein einziges Eintrittsband gilt für alle drei Tage und ermöglicht Verkostungen bei sämtlichen teilnehmenden Winzern.

© Weinfrühling

Die Besucher erwartet ein Streifzug durch drei der bekanntesten Weinbaugebiete Niederösterreichs. Neben klassischen Verkostungen laden viele Betriebe zu gemütlichen Stunden mit regionalen Köstlichkeiten ein. Brot gibt es meist kostenlos, zusätzliche Speisen werden angeboten. Auch alkoholfreie Wein-Alternativen wie Verjus stehen teilweise bereit.

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Das Eintrittsband kostet 35 Euro vor Ort, im Vorverkauf 30 Euro (bis 24. April um 14 Uhr). Erhältlich ist es direkt bei den Weingütern sowie in Tourismusinfos in Krems und Herzogenburg. Alle geöffneten Betriebe sind online und per Karte auffindbar, was die Planung der Route deutlich erleichtert.