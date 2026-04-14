Trump löscht Erlöser-Foto und Papst-Kritik bleibt weiterhin

US-Präsident Donald Trump sorgte mit seinem KI-Foto, das ihn als Jesus-gleichen Erlöser zeigt, für viel Empörung. Nun hat er sein Posting wieder gelöscht.

Am Sonntag postete der US-Präsident Donald Trump (79) auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" ein KI-Foto von sich und kritisierte gleichzeitig Papst Leo XIV. Dabei zeigte das Bild ihn als einen Jesus-gleichen Erlöser.

Trump erklärte, dass er das Foto "als Scherz gepostet" hat. Doch schnell hat der 79-Jährige mitbekommen, dass "eine Menge Leute seinen Humor in dem Fall nicht verstehen". Aus diesem Grund löschte er das Posting wieder.

"Es sollte mich als Arzt darstellen"

Auf dem Bild wurde Trump gezeigt, wie er seine Hand auf einen Kranken gelegt hat. Dabei strahlt Licht aus seinen Händen. Auf seinem Kopf ist ein Lichtkranz zu erkennen und er trägt ein weißes Gewand mit einem roten Umhang. Im Hintergrund befinden sich Menschen, die zu Trump aufschauen. Eine Frau betet sogar zu ihm.

In seiner Erklärung betont der US-Präsident, dass das KI-Bild nicht an Jesus erinnern würde. Trump schreibt: "Es sollte mich als Arzt darstellen, der Menschen gesund macht." Laut ihm mache er "Menschen sehr viel gesünder". Das Foto sorgte auch unter seiner eigenen Gefolgschaft für Empörung.

Papst kritisierte Trump

Obwohl Trump das Foto wieder gelöscht hat, hat er seine Kritik zum Papst nicht zurückgenommen. Auf eine Entschuldigung verzichtet der US-Präsident ebenfalls. Zuletzt hat Papst Leo XIV. ihn für den Irankrieg heftig kritisiert. Er prangerte Trumps "Allmachtswahn" an.

Dabei sprach er direkt zum US-Präsidenten: "Genug vom Götzendienst an sich selbst und am Geld! Schluss mit der Machtdemonstration! Genug des Krieges!" Daraufhin attackierte Trump den Papst. Er fordert vom Papst, dass er sich "zusammenreißen" solle, mehr "gesunden Menschenverstand" zeigen und sich auf seine Rolle als katholisches Oberhaupt konzentrieren. Laut Trump soll der Papst keine Politik machen.