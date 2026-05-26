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Mountainbike
© Getty

Fiel 150 Meter tief

Mountainbikerin stürzte in Schlucht - tot

26.05.26, 23:37
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Eine 53-jährige Mountainbikerin aus Deutschland ist am Dienstag bei einem Unfall bei Meran in Südtirol ums Leben gekommen.  

Die Frau, die mit ihrem Ehemann unterwegs war, verlor laut Südtiroler Medienberichten auf einem Wegstück die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte etwa 150 Meter über steiles Gelände in die Naifschlucht ab. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Zuvor hatte der Ehemann einen Notruf abgesetzt. Die Bergrettung Meran rückte gemeinsam mit dem Notarzthubschrauber "Pelikan 1" aus. Wegen des steilen Geländes wurde zunächst ein Bergretter per Seilwinde in die Schlucht abgelassen, anschließend folgten Notarzt und Sanitäter, hieß es.

Der Mann der 53-Jährigen wurde von der Notfallseelsorge betreut. Das deutsche Ehepaar hatte offenbar von der Talstation der Seilbahn Meran 2000 in Richtung Falzeben fahren wollen.

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