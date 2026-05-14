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So ein Glück! 300. Baby im LK Amstetten
© LK Amstetten

Neuer Erdenbürger

So ein Glück! 300. Baby im LK Amstetten

14.05.26, 12:26 | Aktualisiert: 14.05.26, 13:46
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Im Landesklinikum Amstetten durfte das geburtshilfliche Team erneut einen besonderen Moment feiern: Das 300. Baby des Jahres hat das Licht der Welt erblickt.  

Die kleine Erdenbürgerin Ilvy wurde im Klinikum gesund und wohlauf geboren. Im Vorjahr wurden im Landesklinikum Amstetten rund 950 Babys betreut, womit die Abteilung einen wichtigen Beitrag zur regionalen geburtshilflichen Versorgung leistet. "Jede Geburt ist ein einzigartiges Ereignis und ein besonderer Moment für die Familien und unser Team“, betonen der Leiter der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe Prim. Dr. Pfligl und die leitende Hebamme Petra Riesenhuber. Hebammen, Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte begleiten werdende Eltern rund um die Uhr mit großer fachlicher Kompetenz und viel Einfühlungsvermögen.

Das Landesklinikum Amstetten setzt auf eine familienfreundliche Geburtshilfe mit individueller Betreuung, moderner medizinischer Ausstattung und der Förderung der frühen Eltern-Kind-Bindung.Die frischgebackenen Eltern Michael und Daniela freuen sich über die Geburt ihrer Tochter. Das gesamte Team gratuliert herzlich und wünscht der Familie alles Gute für die gemeinsame Zukunft.Und wir von OE24 schließen uns natürlich den herzlichen Glückwünschen an.

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