"Das Geisterhaus": Klassiker als Streaming-Hit

Isabel Allendes Bestseller gibts jetzt als Serie zu sehen.

Als Das Geisterhaus von Isabel Allende 1982 erschien, wurde die chilenische Schriftstellerin zum Literaturstar . Das Werk, das zum magischen Realismus zuzuordnen ist, erzählt die Geschichte einer Oberschichtsfamilie mit imposanten Frauenfiguren, die verstrickt sind in politische, gesellschaftliche und familiäre Themen.

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Biografisch

Allende verarbeitet in dem Roman deutlich die Geschichte ihres Heimatlandes und den Militärputsch von General Augusto Pinochet. 1993 wurde der Stoff u. a. mit Meryl Streep, Glenn Close und Winona Ryder verfilmt. Nun ist er als Serie von Hollywood-Star Eva Longoria für Amazon Prime produziert worden und seit Ende April abrufbar. Es wurde darauf geachtet, die Vorlage treuer umzusetzen.

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Eva Longorias Intention: „Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus und konsumieren Serien und Filme genauso wie Männer“, so die Produzentin gegenüber der Elle. „Deshalb bin ich der Meinung, dass sich mehr Geschichten um starke Frauen drehen sollten, und dass das Geschichtenerzählen von außergewöhnlichen Frauen geprägt sein sollte.“ Allende mischte sich kreativ nicht ein, war beratend tätig und höchst zufrieden: „Ich konnte nicht aufhören zu weinen – so schön ist es geworden.“ Wer das nun nachprüfen möchte, kann vor der Serie das Buch lesen - ein Klassiker, der nach wie vor aktuell ist.