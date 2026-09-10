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Harry Styles legt 2027 live nach -ohne Österreich-Konzert

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Sänger mit Mikrofon und gestreifter Hose tritt auf einer Bühne auf.
© Getty Images
Die erste große Pop-Tournee für 2027 ist fix: Ab 2. Juli zündet Harry Styles gleich 13 Europa-Konzerte. Wien ist natürlich wieder  nicht dabei.
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"Als wir uns für die Tour 2026 entschieden, wusste ich, dass sie etwas Besonderes werden würde – aber was ihr daraus gemacht habt, übertraf all meine Vorstellungen bei Weitem!" Diesen Sommer spielte Harry Styles mit der Hit-Show "Together Together" in Europa ja "nur" in Amsterdam und dem Londoner Wembley Stadion auf. Dort allerdings gleich 10 bzw 12 Mal. Neuer Rekord! Jetzt legt er nach! Nach einer Serie an mysteriösen Postern und einem am Mittwoch veröffentlichten kurzen Instagram-Teaser („2027. Tomorrow“) hat der einstige One-Direction-Schnuckel am Donnerstag die neuen Tour-Daten verkündet.

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Harry Styles steht auf einer Bühne vor einer großen Leinwand mit seinem bunten Bild, Publikum jubelt.
Harry Styles legt 2027 mit seiner Hit-Show "Together, Together" nach. © Getty Images for HS

Ab 2. Juli stehen 13 Europa-Konzerte in  u.a. Berlin, Paris, Madrid oder London  am Plan. Österreich-Stopp – es wäre der erste seit dem knackvollen Konzert im Happel Stadion 2023 -gibt’s natürlich wieder keinen. Die nähesten Auftritte für die Mega-Show rund um Hits wie "Watermelon Sugar"; "Sign of the Times" oder "As It Was" und die Essenz der letzten CD "Kiss All the Time, Disco Occasionally" gehen in Berlin (2. & 3.Juli)  über die Bühne.

Das sind die Tourdaten von Harry Styles:

"Ich kann es kaum erwarten, weiter mit all unseren Freunden zu tanzen, und hoffe, euch dort zu sehen" freut sich Styles schon auf die nächste Konzert-Runde, bei der er freilich auch einen Hauch von Ungewissheit mitklingen lässt:“ Das sind die letzten Städte für "Together, Together" Was danach kommt, weiß ich noch nicht, aber ich bin sehr gespannt darauf, es herauszufinden.“

Eine Person springt singend auf einer Konzertbühne vor einem jubelnden Publikum.
Styles lässt seine Zukunft nach der Tour offen. © Getty Images for HS

Gut möglich, dass es dann eine längere Pop-Pause gibt und mehr Zeit für seine Verlobte Zoë Kravitz. Insider wollen ja schon bald die Hochzeitsglocken läuten hören.

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