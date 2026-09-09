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Freitag: 1. Konzert

Christina Stürmer wird nach Konzert-Absage wieder laut

Thomas Zeidler-Künz
von
Frau singt mit Mikrofon auf einer Bühne, im Hintergrund spielt ein Mann Gitarre.
© Thomas Zeidler
Ihr geplantes Heimspiel in Linz wurde ja vom Winde verweht. Jetzt gibt Christina Stürmer in Kufstein Vollgas. Am Freitag steigt die Premiere der Mini-Tournee "Es wird wieder laut"
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Das geplante Comeback mit dem Heimspiel in Linz wurde vor knapp zwei Wochen (28. August) ja leider vom Winde verweht (oe24 berichtete), doch jetzt wird Christina Stürmer wieder laut. Am Freitag(11. September) steht auf der Festung in Kufstein die Premiere der Mini-Tour "Es wird wieder laut" am Programm. Die Rückkehr zum energetischen Bandsound, nach der eindringlichen Akustik-Tournee.

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Christina Stürmer freut sich auf ihren leicht verspäteten Neustart. © Zeidler

"Unplugged hatte seinen besonderen Reiz, aber mir hat das laute Spielen gefehlt“, erklärt Stürmer den "Neustart" nach der Unplugged-Ära, die ihr mit dem Album "MTV Unplugged in Wien“ den 12. Nummer-eins-Hit und das 2,7 Millionen-fach geklickte Ambros-Duett "Du bist wie de Wintasun" bescherte.

1. Blick auf die Proben zur neuen Stürmer-Tour:

Nach einer Extra-Runde Proben setzt Stürmer für "Es wird wieder laut" neben ewigen Hits wie "Ich lebe", "Millionen Lichter", Scherbenmeer“ oder "Engel fliegen einsam" nun auch Raritäten wie "Immer an euch geglaubt” oder „Geh raus aus meinem Kopf" auf die Setlist.

Am 18. September auch beim großen Tourfinale im Wiener Gasometer. Das Heimspiel in Linz wird indes erst am 11. Juni 2027 nachgeholt. Als Zuckerl könnte es dabei sogar schon neue Songs geben. Schließlich arbeitet unsere Austropop-Königin ja schon an ihrem nächsten Album. Dem ersten Studiowerk seit "Überall zu Hause" (2018).

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