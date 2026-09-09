Christina Stürmer wird nach Konzert-Absage wieder laut

Ihr geplantes Heimspiel in Linz wurde ja vom Winde verweht. Jetzt gibt Christina Stürmer in Kufstein Vollgas. Am Freitag steigt die Premiere der Mini-Tournee "Es wird wieder laut"

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das geplante Comeback mit dem Heimspiel in Linz wurde vor knapp zwei Wochen (28. August) ja leider vom Winde verweht (oe24 berichtete), doch jetzt wird Christina Stürmer wieder laut. Am Freitag(11. September) steht auf der Festung in Kufstein die Premiere der Mini-Tour "Es wird wieder laut" am Programm. Die Rückkehr zum energetischen Bandsound, nach der eindringlichen Akustik-Tournee.

Christina Stürmer freut sich auf ihren leicht verspäteten Neustart. © Zeidler

"Unplugged hatte seinen besonderen Reiz, aber mir hat das laute Spielen gefehlt“, erklärt Stürmer den "Neustart" nach der Unplugged-Ära, die ihr mit dem Album "MTV Unplugged in Wien“ den 12. Nummer-eins-Hit und das 2,7 Millionen-fach geklickte Ambros-Duett "Du bist wie de Wintasun" bescherte.

1. Blick auf die Proben zur neuen Stürmer-Tour:

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Nach einer Extra-Runde Proben setzt Stürmer für "Es wird wieder laut" neben ewigen Hits wie "Ich lebe", "Millionen Lichter", Scherbenmeer“ oder "Engel fliegen einsam" nun auch Raritäten wie "Immer an euch geglaubt” oder „Geh raus aus meinem Kopf" auf die Setlist.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Am 18. September auch beim großen Tourfinale im Wiener Gasometer. Das Heimspiel in Linz wird indes erst am 11. Juni 2027 nachgeholt. Als Zuckerl könnte es dabei sogar schon neue Songs geben. Schließlich arbeitet unsere Austropop-Königin ja schon an ihrem nächsten Album. Dem ersten Studiowerk seit "Überall zu Hause" (2018).