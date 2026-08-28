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In Linz

Christina-Stürmer-Konzert abgesagt!

Christina Stürmer
© zeidler
Das Open-Air-Heimspiel von Christina Stürmer in Linz muss kurzfristig verschoben werden. Das Wetter macht einen Auftritt auf der Freiluftbühne unmöglich.
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Das Open-Air-Heimspiel von Christina Stürmer auf der LINZ AG FrischLuft-Bühne beim Posthof kann heute, Freitag, nicht stattfinden. Das Wetter lässt die Veranstaltung nicht zu, was seitens der Verantwortlichen bedauert wird.

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Ersatztermin wird noch erarbeitet

An einem Ersatztermin für das Konzert wird bereits gearbeitet. Dieser wird so rasch wie möglich bekannt gegeben.

Gekaufte Tickets behalten Gültigkeit

Bereits gekaufte Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Die Karten müssen nicht umgetauscht werden.

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