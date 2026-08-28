In Linz
Christina-Stürmer-Konzert abgesagt!
Das Open-Air-Heimspiel von Christina Stürmer auf der LINZ AG FrischLuft-Bühne beim Posthof kann heute, Freitag, nicht stattfinden. Das Wetter lässt die Veranstaltung nicht zu, was seitens der Verantwortlichen bedauert wird.
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Ersatztermin wird noch erarbeitet
An einem Ersatztermin für das Konzert wird bereits gearbeitet. Dieser wird so rasch wie möglich bekannt gegeben.
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