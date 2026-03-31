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Drasenhofen LKW Brand
© FF Drasenhofen

An Grenze in NÖ

Brennender Lkw mit 15.000 Liter Wasser gelöscht

31.03.26, 08:43
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Sechs Tanklöschfahrzeuge wurden aufgeboten, die A5 bei Drasenhofen war für mehrere Stunden gesperrt.

Drasenhofen LKW Brand
© FF Drasenhofen

NÖ. Ein Lkw-Brand löste Montagabend eine mehrstündigen Großeinsatz auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Drasenhofen im Bezirk Mistelbach aus. Aus noch nicht geklärter Ursache war ein Sattelschlepper in Grenznähe zu Tschechien in Brand geraten.

Drasenhofen LKW Brand
© FF Drasenhofen

Alarmiert wurden die Feuerwehren Poysdorf, Kleinschweinbarth, Steinebrunn, Stützenhofen und die Berufsfeuerwehr Mikulov zu einem Lkw-Brand auf die A5, Höhe Anschlussstelle Drasenhofen West. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Lastwagen bereits in Vollbrand.  

Drasenhofen LKW Brand
© FF Drasenhofen

Nach der Absicherung der Einsatzstelle wurde ein umfassender Löschangriff mit mehreren Löschfahrzeugen unter schwerem Atemschutz gestartet. Insgesamt standen sechs Tanklöschfahrzeuge mit 15.000 Liter Löschwasser für die Brandbekämpfung im Einsatz. Aufgrund der Grenznähe unterstützte die nur 8 km entfernte Berufsfeuerwehr aus Mikulov ebenfalls mit einem Tanklöschfahrzeug. Wegen der aufwendigen Nachlöscharbeiten wurde das Atemluftfahrzeug aus Guttenbrunn ebenfalls alarmiert. Das Rote Kreuz stand während des Einsatzes mit einem Rettungswagen als Beistellung für die Sicherheit der Einsatzkräfte vor Ort. 

Aufgrund der Aufräumarbeiten und der schwierigen Bergung des Lkw wurde die A5 für mehrere Stunden gesperrt und eine Umleitung durch Drasenhofen eingerichtet.

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