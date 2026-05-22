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Villach

Brand in Pflegeheim: Über 30 Verletzte - Großeinsatz läuft

Von
22.05.26, 19:23
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Über 30 Verletzte bei Brand in Kärntner Pflegeeinrichtung. 

In einer Kärntner Pflegeeinrichtung in Lind ob Velden (Bezirk Villach) ist es am Freitag zu einem Brand gekommen.

Vorerst 34 verletzte Personen 

Wie das Rote Kreuz Kärnten berichtete, gab es vorerst 34 verletzte Personen, eine davon schwer. Das Ausmaß der jeweiligen Verletzungen war laut einer Rot-Kreuz-Sprecherin noch unklar. Die Evakuierung von rund 100 Personen war noch im Gange. Neun Rettungswägen, ein Notarztwagen sowie die Schnelleinsatzgruppe Villach und Klagenfurt waren vor Ort im Einsatz.

Rettungshubschrauber Christophorus 

Zudem wurden weitere Rotkreuz-Einheiten nachalarmiert. Auch 20 Mitarbeitende der Krisenintervention waren mittlerweile am Einsatzort. Auch der Rettungshubschrauber Christophorus 11 wurde alarmiert.

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