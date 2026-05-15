Cosmó rockte das Jury-Finale und lässt uns vom Wunder träumen

Das war wichtig. Am Freitag kämpfte unser Cosmó beim Song Contest schon um die wichtigen Jury-Punkte. Sein Auftritt war souverän. Dafür sollte es doch Punkte geben.

Die halbe Miete ist eingefahren! Am Freitag musste unser Cosmó beim Jury-Finale des Song Contest ran und ließ dabei die Stadthalle ausflippen. So sollte es im großen Finale Punkte geben. Bei den Wetten liegt Österreich ja nur auf dem 25. und somit letzten Platz. Aber das scheint nach der coolen Show, die er für die so wichtige Jury-Wertung abzog, wohl vom Tisch. Souverän zündete er den „Tanzschein“ und wurde dabei in Punkto Stimmung nur von Griechenland, Australien und Moldau übertroffen. Selbst die finnischen Wettfavoriten kamen nicht so gut an.

Cosmós Show, bei der die Fans „Cosmó Cosmó“ und Österreich Sprechchöre anstimmten, fällt auf! Zu Beginn liegt er zwischen den Worten „Dance away your inner animal“ am Bühnenboden, dann gab’s die berühmte „Tanzschein“-Choreo und schließlich toben seine tierischen Freunde - Gorilla, Gazelle, Löwe und Nashorn - auf einem Klettergerüst rum. Da steppte in der Stadthalle der Bär!

Geht‘s nach dem Jubel, dann ist die drohende 0-Punkte-Pleite abgewendet. Hoffentlich sieht es die internationale Jury ebenso: Am Samstag ab 23.25 Uhr erfahren wir es. Da startet die Schweiz die Punktevergabe für den 70. Song Contest. 35 Länder könnten uns Punkte geben. Der Sieg ist illusorisch, aber ein Desaster muss es ja auch nicht werden.