Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
johntravolta
© Olivier CHASSIGNOLE / AFP

Cannes

Goldene Ehrenpalme für John Travolta

15.05.26, 23:16
Teilen

Hollywood-Star John Travolta ist beim Filmfestival von Cannes überraschend mit einer Goldenen Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. 

Der aus Filmen wie "Grease" und "Pulp Fiction" bekannte Schauspieler erhielt die Auszeichnung am Freitag vor der Präsentation seines Regie-Debüts "Nachtflug nach L.A.". "Ich kann es einfach nicht glauben", sagte der sichtlich gerührte 72-Jährige. "Das ist größer als ein Oscar, wirklich."

Travolta war in den späten 1970er Jahren mit den Musikfilmen "Saturday Night Fever" und "Grease" bekannt geworden. Für "Saturday Night Fever" wurde er erstmals für einen Oscar nominiert. Für seine Rolle in Quentin Tarantinos Kultfilm "Pulp Fiction" erhielt er seine zweite Oscar-Nominierung, ging aber erneut leer aus. Der Film wurde 1994 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Weitere bekannte Filme von Travolta sind unter anderem die Komödie "Kuck' mal wer da spricht" (1989), die Hollywood-Satire "Schnappt Shorty" (1995) und der Thriller "Im Körper des Feindes" (1997).

Travolta ist ein begeisterter Hobby-Pilot. Sein Regie-Debüt "Nachtflug nach L.A." erzählt die Geschichte eines Achtjährigen, der zum ersten Mal in einem Flugzeug reist. Er basiert auf einem Buch, das Travolta 1997 veröffentlicht hatte. Travolta hatte die Geschichte für seinen ältesten Sohn Jett geschrieben, der seit seiner Kindheit an Krampfanfällen litt und 2009 starb.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen