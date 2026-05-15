ESC-Stütze: Swarovski-Liebe Mark Mateschitz geheim in Wien

Ein diskreter Auftritt in der Wiener Innenstadt, ein Lachen unter Vertrauten und ein Mann, der seiner Liebsten den Rücken freihält: Während Victoria Swarovski auf der Weltbühne alles gibt, sorgt Mark Mateschitz im Hintergrund das emotionale Fundament, das sie jetzt so dringend braucht.

Während die Bundeshauptstadt im ESC-Fieber vibriert und Victoria Swarovski auf der großen Bühne internationales Format beweist, ist nun auch ihr wichtigster Rückhalt in Wien eingetroffen. Mark Mateschitz begleitet seine Verlobte durch die intensivsten Tage ihrer Karriere – und gönnte sich am Vorabend des großen Finales ein bodenständiges Dinner mit Freunden und Familie.

Mehr lesen:

Internationales Flair in der Stadthalle

Victoria Swarovski steckt derzeit mitten in einem kräftezehrenden Proben-Marathon, der ihr alles abverlangt. Doch die 32-Jährige brilliert in ihrer Rolle als Gastgeberin des Eurovision Song Contests mit einer Souveränität, die selbst internationale Kritiker verstummen lässt. Unbeirrt von den üblichen Unkenrufen der sozialen Medien präsentiert sich Swarovski als Profi durch und durch. Es ist offensichtlich, dass sie die Wiener Stadthalle nicht nur als Bühne, sondern als Sprungbrett für ein globales Parkett nutzt, wobei sie jene Eleganz und Disziplin an den Tag legt, die man von einer Persönlichkeit ihres Formats erwartet.

Kulinarische Entspannung beim Plachutta

Doch auch eine Powerfrau braucht Momente des Durchatmens. Diese fand sie indirekt durch die Ankunft ihres Verlobten Mark Mateschitz. Der Red-Bull-Erbe, der mit Swarovski demnächst den Gang vor das Standesamt wagt, landete in Wien, um als emotionale Stütze für seine Traumfrau zu fungieren.

Mark Mateschitz genoss den Vorabend des ESC-Finales bei Plachutta am Neuen Markt. © Privat

Am Freitagabend zeigte sich Mateschitz von seiner gewohnt nahbaren Seite: Gemeinsam mit Freunden und Victorias Schwester Paulina Swarovski genoss er den Abend beim Plachutta am Neuen Markt. Inmitten der Wiener Innenstadt wurde bei Tafelspitz und Wein gelacht und geplaudert – ein Bild unbeschwerter Vertrautheit, das deutlich macht, wie geerdet das wohl am stärksten beobachtete Paar des Landes geblieben ist.

Auch Paulina Swarovski war dabei. © privat

Rückhalt für den großen Final-Abend

Diese private Harmonie dürfte Victoria Swarovski den nötigen Aufwind für den morgigen Finalabend verleihen. Wenn die Scheinwerfer der Stadthalle für ein Millionenpublikum angehen, kann sie sich der bedingungslosen Unterstützung ihres Partners gewiss sein.





Rückhalt

Nach getaner Arbeit und der Bewältigung dieser Mammutaufgabe wartet auf die Moderatorin nicht nur der Applaus der Welt, sondern vor allem die Geborgenheit im Kreise ihrer Liebsten. Es ist dieser Rückhalt, der den Glanz auf der Bühne erst vollständig macht und zeigt, dass hinter dem internationalen Star eine Frau steht, die ihr privates Glück als wertvollstes Fundament hütet.