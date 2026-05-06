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Mega-Investment

100 Millionen für waterdrop: Wiener Scaleup an Weltspitze

06.05.26, 22:45
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Das Wiener Scaleup waterdrop sichert sich über 100 Millionen Euro frisches Kapital und startet damit in seine nächste große Wachstumsphase zum internationalen Marktführer. 

Es ist ein echter Paukenschlag in der heimischen Startup-Szene: Das 2016 gegründete Unternehmen waterdrop holt sich in seiner bisher größten Finanzierungsrunde mehr als 100 Millionen Euro - hierzulande eines der mächtigsten Investments des Jahres. Mit an Bord sind unter anderem Investoren wie Atlantic Grupa, Aspeya und Ski-Weltcup-Champion Aleksander Aamodt Kilde. Auch wenn die Bewertung des Unternehmens geheim bleibt, wird deutlich: waterdrop will ganz nach oben.

Zum zehnjährigen Jubiläum zeigt sich das Wiener Unternehmen in Topform - mit über fünf Millionen Online-Kunden weltweit und 150 Millionen Euro Umsatz. Die waterdrop-Produkte - zuckerfreie Getränkewürfel (Microdrinks) sowie passendes Zubehör wie hochwertige Trinkflaschen aus Glas und Edelstahl - stehen in mehr als 20.000 Verkaufsstellen und rund 50 eigenen Stores von Europa über Japan und Australien bis in die USA. Besonders stark ist die Präsenz des Unternehmens im Spitzensport, vor allem bei großen Tennis-Turnieren. Für viele Profi-Athleten gehört der Drink längst zum Alltag.

Das frische Geld soll vor allem in die Expansion in Europa fließen. Neue Stores, stärkere Teams und mehr Direktvertrieb stehen im Fokus. Gleichzeitig wird an neuen Produkten und Kooperationen gearbeitet, unter anderem mit Ricola an einer Kräuter-Hydration-Range. Die Strategie dahinter: mehr Wachstum, mehr Innovation und eine noch stärkere Marke. waterdrop ist heute längst kein kleines Startup mehr, sondern ein globaler Player mit riesigen Ambitionen.

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