Mega-Lotto-Gewinn: 4 Glückliche knacken Siebenfachjackpot

Vier Leute konnten den Siebenfachjackpot knacken. Jeder einzelne der Glücklichen kann sich nun jeweils über rund 2,1 Millionen Euro freuen.

Der erste diesjährige Siebenfachjackpot wurde geknackt! Gleich vier Spieler haben die richtigen Zahlen getippt. Laut den Österreichischen Lotterien erhalten die Gewinner jeweils über rund 2,1 Millionen Euro.

Zwei Glückliche haben ihren Schein in Tirol eingezahlt, ein weiterer in Niederösterreich und der letzte Glückstipp wurde online auf win2day.at abgegeben. Einer der Tiroler nutzte dabei einen Quicktipp nur mit einem Tipp. Der zweite Tiroler spielte einen Normalschein mit 12 Tipps. Der Niederösterreicher verwendete für seinen Schein mit 12 Tipps ebenfalls den Quicktipp.

Lotto-Zahlen: 1, 7, 12, 13, 14 und 42 & ZZ: 23

LottoPlus-Zahlen: 2, 7, 30, 32, 34 und 37

Joker-Zahlen: 7, 1, 0, 9, 5 und 7

Vier Personen gewinnen bei Joker

Bei LottoPlus konnte keiner den Sechser knacken. Beim Joker können sich auch vier Gewinner über ihr Glück freuen. Sie räumen jeweils rund 131.000 Euro ab. Die Gewinner kommen aus Kärnten, Burgenland und Oberösterreich. Ein Glücklicher zahlte online ein.

Zum achten Mal konnte der Siebenfachjackpot geknackt werden. In den 40 Jahren Lotto gab es bisher kein einziges Mal einen Achtfachjackpot.