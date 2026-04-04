Unglaublich! Lotto-Sieger lässt 12 Millionen Euro liegen

Ein unbekannter Lottospieler in London hat den Jackpot seines Lebens geknackt – und ihn dann einfach verstreichen lassen.

Die Frist für den 12-Millionen-Euro-Gewinn beim EuroMillions-Lotto lief am Wochenende endgültig ab. Trotz intensiver Suche der Lotteriegesellschaft meldete sich niemand, um den Mega-Gewinn einzustreichen. Der glücklose Gewinner hatte seinen Tippschein bereits im Oktober 2025 im Londoner Stadtteil Ladywell (Bezirk Lewisham) abgegeben.

Die gezogenen Zahlen 3, 11, 21, 24, 43 sowie die „Lucky Stars“ 7 und 11 hätten dem Inhaber des Scheins exakt 10.311.530 Pfund (rund 12,4 Millionen Euro) eingebracht. In Großbritannien haben Spieler genau 180 Tage Zeit, um ihren Gewinn geltend zu machen. Diese Frist ist nun mit Ablauf des Sonntags verstrichen.

Wer nun glaubt, die Lotteriegesellschaft würde sich das Geld einfach behalten, irrt. In solchen Fällen sieht das Reglement vor, dass die gesamte Summe inklusive der Zinsen an den „National Lottery Community Fund“ fließt. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die soziale Projekte im gesamten Vereinigten Königreich unterstützt.

Warnung an alle Spieler

Experten raten Lottospielern immer wieder, ihre Scheine an sicheren Orten aufzubewahren und diese regelmäßig zu kontrollieren. Oft werden Tickets in Jackentaschen vergessen oder landen versehentlich im Altpapier. In London bleibt nun ein neuer Rekord-Pechvogel zurück, der wohl nie erfahren wird, dass er eigentlich Multimillionär war.