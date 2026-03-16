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© Getty Images (Symbolbild)

Glückspilz

Pensionist gewinnt schon zum dritten Mal beim Lotto

16.03.26, 07:56
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Ein Pensionist aus Kanada darf sich schon über seinen dritten Lottogewinn freuen. Der ehemalige Taxifahrer kassierte damit schon mehrere Millionen Dollar.

Viele Menschen träumen vom großen Lottogewinn. Für viele bleibt dieser nur ein Traum. Doch wenige können sich diesen mehrmals erfüllen. Wie etwa Marcel Leclaire aus Kanada, der sich über seinen dritten Gewinn freuen darf.

Laut dem kanadischen Portal "insauga" hat der 73-jährige Mann aus Ontario beim Lotto 88.888 kanadische Dollar (umgerechnet 56.600 Euro) gewonnen. Sein Gesamtgewinn beträgt nun über vier Millionen Dollar (circa 2,5 Millionen Euro).

"Das Gefühl war genauso intensiv wie beim ersten Mal"

Der 73-Jährige beschreibt seine Freude: "Obwohl es mein dritter großer Sieg war, war das Gefühl genauso intensiv wie beim ersten Mal. Ich habe die Nachricht meinem Bruder mitgeteilt und er war so glücklich." Mit dem Gesamtgewinn will sich Marcel ein neues Haus und einige Möbel kaufen. Ein Teil soll trotzdem gespart werden.

Gegenüber "Daily Hive" sagt der Pensionist: "Mein Traum ist es, nach Westen zu reisen, um Familie zu besuchen [...] und wieder Kontakt zu den Menschen zu haben, die ich liebe."

Mithilfe seines Lieblingsspieler gewonnen

Seine Glückssträhne begann 2017. Damals gewann er eine Million kanadische Dollar (rund 635.000 Euro). Vergangenen Herbst konnte Marcel seinen bisher größten Gewinn einfahren. Er knackte den Drei-Millionen-Dollar-Jackpot (circa 1,9 Millionen Euro) eines Rubbellos. Bei seinem letzten Erfolg wendete der Mann eine klare Strategie an.

Marcel ist Fan des tschechischen Eishockey-Profis David Pastrnak von den Boston Bruins und verwendete dessen Trikotnummer 88 auf seinem Lottoschein.

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