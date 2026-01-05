Lotto-Überraschung im ORF: Keine Kugeln mehr

Bei der Lotto-Ziehung im ORF gab es am Sonntag eine Überraschung.

Wer gerne den Lotto-Kugeln beim Herumwirbeln im Trichter zusah, wurde am Sonntag - zumindest bei der "Lotto Plus"-Ziehung - bitter enttäuscht. Denn seit dem 4. Jänner werden die Gewinnzahlen elektronisch bestimmt.

Bei Lotto Plus "gibt es seit heute eine Neuerung. Die Gewinnzahlen wurden bereits unter notarieller Aufsicht elektronisch übermittelt", kündigte die Moderatorin Evelyn Vysher an.

Die elektronische Ziehung von "Lotto Plus" wird künftig immer kurz vor der Livesendung erfolgen. Mit "Lotto Plus" erhalten die getippten Lottozahlen für 50 Cent eine "zweite Gewinnchance". Heißt: Alle Lotto-Tipps spielten auch bei der "Lotto Plus"-Ziehung mit.