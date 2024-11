Saison-Aus für Salzburg-Star Konate

Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg muss monatelang auf seinen Topstürmer Karim Konaté verzichten. Wie

Wie der Club am Freitag mitteilte, bestätigten sich beim 20-jährigen Torjäger die Befürchtungen auf einen Kreuzbandriss im linken Knie. Der Ivorer hatte sich die Verletzung im Champions-League-Spiel bei Bayer Leverkusen (0:5) in der 13. Minute ohne Fremdeinwirkung zugezogen und wurde bereits operiert.

Beim derzeitigen Tabellensechsten der Bundesliga schoss Konaté in der laufenden Saison acht Tore in 17 Pflichtspielen, davon zwei in der Königsklasse beim 3:1-Auswärtssieg gegen Feyenoord Rotterdam.