Mädchen (6) stürzte beim Radeln 3 Meter in Rückhaltebecken

Mit einem Riesen-Schreck und einem Feuerwehreinsatz endete der Ausflug einer Familie auf Rädern in den Weinbergen von Kalksburg in Wien: Eine Tochter (6) stürzte in ein Regewasser-Rückhaltebecken und musste aus der Tiefe geborgen werden.

© Berufsfeuerwehr Wien × Wien. Mit den Drahteseln auf dem Alpaka-Wanderweg - was recht lustig klingt, endete für eine vierköpfige Familie leider ernst: Es war Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr, als die Eltern mit ihren beiden Kindern auf vier Fahrrädern die Zemlinskygasse im 23. Bezirk befuhren. Auf einem abschüssigen Streckenteil kam es dann zum Unfall-Drama: Dann die 6-jährige Tochter, die ordentlich Fahrt aufgenommen haben muss, verbremste sich, kam von der Straße ab, stürzte vor einem Regenwasser-Rückhaltebecken so unglücklich, dass sie unter dem Gelände durchrutschte und drei Meter in die Tiefe fiel. Die Eltern und das Geschwisterkind waren sofort zur Stelle, doch fanden keine Möglichkeit die Kleine aus ihrer misslichen Lage in der Dunkelheit zu befreien. Glück im Unglück: Das Becken war ohne Wasser, der Sturz selbst dürfte durch den Schlamm am Beckenboden gedämpft worden sein. Florianis der alarmierten Berufsfeuerwehr, die mit 5 Einsatzfahrzeugen vor Ort kamen, stiegen zu dem verletzten Kind hinunter und betreuten es, während die Drehleiterpositioniert wurde. Mit Hilfe einer Rettungswanne und einem Flaschenzug wurde es aufStraßenniveau gehoben und an die Berufsrettung Wien übergeben. Das Mädchen, das einen Helm getragen hatte, dürfte mit nicht allzu schweren Verletzungen davongekommen sein.