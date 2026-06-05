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In Wien

Fußgängerin nach Crash mit Lkw in Lebensgefahr

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Die 57-Jährige kam in kritischem Zustand ins Spital.
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Eine 57-jährige Fußgängerin ist Freitagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Wien-Wieden lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wurde im Bereich der Kreuzung Weyringergasse/Favoritenstraße von einem Lkw erfasst.

An einer Kreuzung bog ein 50-jähriger Lkw-Fahrer nach links in die Favoritenstraße ein, zeitgleich wollte die 57-Jährige die Kreuzung auf einem Schutzweg überqueren.

Aus bisher ungeklärter Ursache wurde die Frau im Bereich des Schutzweges von dem Lkw erfasst und zu Boden gestoßen. Die Berufsrettung Wien versorgte die 57-Jährige notfallmedizinisch und brachte sie in kritischem Zustand in ein Krankenhaus. Der Lkw-Lenker erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

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