IN Wien-Wieden
Frau am Schutzweg von LKW erfasst – Lebensgefahr
Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr im Bereich der Kreuzung Weyringergasse und Favoritenstraße. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau die Straße am Schutzweg überqueren.
Zur selben Zeit bog ein 50-jähriger Lkw-Lenker in die Favoritenstraße stadtauswärts ein. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit der Fußgängerin.
Auch interessant
Opfer lebensgefährlich verletzt
Die 57-Jährige wurde von dem schweren Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung am Unfallort.
Anschließend wurde die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand wurde als kritisch beschrieben.
Auch Lenker im Spital
Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden