Keine Verletzten
Großeinsatz wegen Feuer in Zug
Zu einem Einsatz entlang der Westbahnstrecke im Gemeindegebiet von Hörsching wurden am Freitagmittag etliche Einsatzkräfte alarmiert.
Nach ersten Informationen wurde bei einem fahrenden Zug eine Rauchentwicklung festgestellt. Die Komposition wurde daraufhin gestoppt, und die Feuerwehren Breitbrunn, Axberg, Hörsching sowie Rutzing rückten umgehend zum Einsatzort aus.
Die Feuerwehr kontrollierte den Zug und erkundete die Lage. Gleichzeitig wurden in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der ÖBB die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet.
Ob es sich bei der Ursache der Rauchentwicklung tatsächlich um einen Brand oder einen technischen Defekt handelte, war zunächst unklar und blieb Gegenstand weiterer Untersuchungen. Laut ersten Angaben wurden keine Personen verletzt.
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