Archivfunde
Wiens Totenbücher jetzt für ALLE online!
Über 418.000 historische Totenbeschau-Protokolle sind ab sofort gratis im Internet abrufbar - von 1648 bis 1920! Wer in Wien gestorben ist, woran und wo er begraben liegt - alles nachlesbar!
Insgesamt 1.079 Bände wurden digitalisiert und im Wiener Archivinformationssystem (WAIS) online gestellt. Darin stecken Name, Alter, Beruf, Todesursache, Geburtsort, Religion und Friedhof jedes einzelnen Wiener Toten aus fast drei Jahrhunderten.
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Fur Familienforscher, Historiker - und alle Neugierigen - ist das ein absoluter Mega-Bringer! Wer wissen will, wo die Ur-Ur-Oma begraben liegt oder woran der Vorfahre gestorben ist: Einfach online nachschauen!
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