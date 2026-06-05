Simmering bekommt coole Oase statt Asphalt-Wüste!

Hitze-Schock ade! Rund um die U3-Endstation Simmering hat die Stadt Wien zwei zentrale Platze komplett umgekrempelt - und das kann sich sehen lassen.

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Über 500 Quadratmeter Asphalt wurden entsiegelt, drei neue Baume gepflanzt und 17 Grünbeete angelegt. Der Bereich beim beliebten Froschkönigbrunnen verwandelt sich so in eine echte Wohlfühl-Oase!

Alles barrierefrei

Neues helles Pflaster sorgt dafür, dass sich der Platz im Sommer nicht mehr so brutal aufheizt - dazu gibt's einen frischen Trinkbrunnen und bald neue Sitzplätze. Auch barrierefrei ist alles!

Klimastadtrat Czernohorszky (SPÖ) jubelt: "Wir machen Simmering Stück für Stuck grüner und lebenswerter!" Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) legt nach: "Das wertet das ganze Grätzel auf!"

Und das ist erst der Anfang: Auf der Simmeringer Hauptstraße laufen bereits die nächsten Baggerarbeiten - 9.000 Quadratmeter Entsiegelung und 50 neue Baume sind geplant. Simmering wird klimafit - und zwar richtig!