Lokaltipp
Wörthersee-Blick und Feinschmeckerküche
Direkt am Ufer des Wörthersees, eingebettet in die elegante Atmosphäre des Hotel Aenea, präsentiert sich das Gourmet-Bistro "Seen sucht" als kulinarische Adresse für Genießer, das regionale Küche, Seeblick und kreative Kochkunst verbindet – vom Frühstück bis zum Dinner und das bis Mitte Dezember. Für das kulinarische Konzept zeichnet Sternekoch Hubert Wallner vom gleichnamigen Gourmetrestaurant verantwortlich, das er gemeinsam mit dem bekannten Sommelier Klaus Dolleschall entwickelt hat.
Genussvoller Start, raffinierter Lunch
Entspannt stilvoll erfolgt der Start in den Tag am See mit dem Etagere-Frühstück und diversen Eigerichten – alles wird serviert, nur die Fruchtsäfte, Cerealien, Obst und Gemüse findet man am Buffet. Neu ist mittags der Business-Lunch: Man wählt aus der Abendkarte ein Gericht und das kann man entweder mit einer Suppe oder einem Salat ergänzen. Kombiniert werden alpine Einflüsse mit mediterraner Leichtigkeit. So findet man auf der Karte handgemachte Kärntner Kasnudel mit Salat, aber auch das Ceviche vom Saibling mit Kohlrabi, Erbsen und Kaviar. Grill & Brunch.
Grill & Brunch sonntags ab 12 Uhr
Und am Sonntag wird um 12 Uhr auf der Terrasse der Grill angeworfen. Bis 20 Uhr werden Rib Eye Steak, Filet vom Bio-Rind oder fangfrischer Fisch gegrillt. Dazu gibt es Saucen und Salate vom Buffet. Ein weiterer kulinarischer Fixpunkt ist das exklusive mehrgängige "Seereise-Genuss-Menü", das ab zwei Personen serviert wird mit lauwarmem Saibling, Bärlauchrisotto mit Black-Tiger-Garnele und Maishendlbrust mit Spargel und Pistazie. https://seen-sucht.com
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