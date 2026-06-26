Lokaltipps
oe24

Rooftop Bar

Mediterraner Genuss in der Mittagspause

© The Ritz-Carlton, Vienna
In der Atmosphere Rooftop Bar im The Ritz-Carlton, Vienna feiert der Lunch Premiere.
OE24 auf Google bevorzugen

Erstmals können Gäste nicht nur bei Sonnenuntergang Cocktails genießen, sondern bereits zur Mittagszeit Platz nehmen und über den Dächern Wiens speisen. Mit dem neuen Lunch-Angebot erweitert die beliebte Sommer-Location ihr Konzept und macht die spektakuläre Dachterrasse von Freitag bis Sonntag schon ab 12.30 Uhr (saisonabhängig) zum Treffpunkt für Genießer, Business-Lunches und entspannte Auszeiten mit Aussicht.

Italien am Teller: Burrata mit bunten Bio-Tomaten. © The Ritz-Carlton, Vienna

Trüffelpizza, Burrata und Tuna Tartare

Verführerisch. Auf der neuen Mittagskarte stehen leichte Gerichte mit mediterranem Touch. Für besondere Genussmomente sorgen das Tuna Tartare mit Ponzu-Vinaigrette, die Burrata mit Bio-Tomaten und Petersilien-Vinaigrette oder Endivien & Roquefort Salad mit Apfel, kandierten Pistazien und Walnuss-Vinaigrette. Wer es etwas luxuriöser will, bestellt am besten die Truffle Pizza mit französischem schwarzem Trüffel, Béchamel und Reblochon (feinwürziger Kuhmilch-Käse). Ergänzend dazu gibt es verschiedenste frische Salatvariationen wie den Salade Niçoise mit Thunfisch, Tomaten, Kapern, Oliven und Wachtelei oder den veganen Caesar Salat mit Cashewnüssen, Kichererbsen und Avocado.

Auch interessant

Feierabend mit Aussicht: Die schönsten Rooftop-Bars in Wien

Urlaubs-Feeling mitten in Wien: "Otto am Donaukanal" feiert Neustart

Casa Schuk: Mexikanisches Streetfood am Donaukanal

Leicht und elegant: Fein geschnittener Thunfisch. © The Ritz-Carlton, Vienna

Perlendes und Erfrischendes

Wer möchte, kombiniert die Speisen mit einem Glas Champagner oder einem erfrischenden Signature-Drink wie dem Catalina Mixer mit Don Julio Blanco Tequila, Hibiskus und Himbeere oder der Amalfi Fizz mit Gin, Limoncello, Thymian und Zitrone.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wörthersee-Blick und Feinschmeckerküche

Sommer BBQ in der Bar Mariatrink

Eine kulinarische Hommage an Neapel in Wien

Casa Schuk: Mexikanisches Streetfood am Donaukanal

Urlaubs-Feeling mitten in Wien: "Otto am Donaukanal" feiert Neustart

Brioche & Brösel: So schmeckt Wien im Burger-Format

Mediterraner Genuss in der Mittagspause

Feierabend mit Aussicht: Die schönsten Rooftop-Bars in Wien

Fußball zum Frühstück: Diese Wiener Lokale zeigen die WM am frühen Morgen

Graz: Vietnam neu gedacht