Mediterraner Genuss in der Mittagspause

In der Atmosphere Rooftop Bar im The Ritz-Carlton, Vienna feiert der Lunch Premiere.

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Erstmals können Gäste nicht nur bei Sonnenuntergang Cocktails genießen, sondern bereits zur Mittagszeit Platz nehmen und über den Dächern Wiens speisen. Mit dem neuen Lunch-Angebot erweitert die beliebte Sommer-Location ihr Konzept und macht die spektakuläre Dachterrasse von Freitag bis Sonntag schon ab 12.30 Uhr (saisonabhängig) zum Treffpunkt für Genießer, Business-Lunches und entspannte Auszeiten mit Aussicht.

Italien am Teller: Burrata mit bunten Bio-Tomaten. © The Ritz-Carlton, Vienna

Trüffelpizza, Burrata und Tuna Tartare

Verführerisch. Auf der neuen Mittagskarte stehen leichte Gerichte mit mediterranem Touch. Für besondere Genussmomente sorgen das Tuna Tartare mit Ponzu-Vinaigrette, die Burrata mit Bio-Tomaten und Petersilien-Vinaigrette oder Endivien & Roquefort Salad mit Apfel, kandierten Pistazien und Walnuss-Vinaigrette. Wer es etwas luxuriöser will, bestellt am besten die Truffle Pizza mit französischem schwarzem Trüffel, Béchamel und Reblochon (feinwürziger Kuhmilch-Käse). Ergänzend dazu gibt es verschiedenste frische Salatvariationen wie den Salade Niçoise mit Thunfisch, Tomaten, Kapern, Oliven und Wachtelei oder den veganen Caesar Salat mit Cashewnüssen, Kichererbsen und Avocado.

Leicht und elegant: Fein geschnittener Thunfisch. © The Ritz-Carlton, Vienna

Perlendes und Erfrischendes

Wer möchte, kombiniert die Speisen mit einem Glas Champagner oder einem erfrischenden Signature-Drink wie dem Catalina Mixer mit Don Julio Blanco Tequila, Hibiskus und Himbeere oder der Amalfi Fizz mit Gin, Limoncello, Thymian und Zitrone.